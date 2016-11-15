  1. استانها
  2. قم
۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۳۲

رئیس هیئت تنیس روی میز قم در گفتگو با مهر:

تیم تنیس روی میز قم در بین ۳ تیم برتر کشور قرار گرفت

تیم تنیس روی میز قم در بین ۳ تیم برتر کشور قرار گرفت

قم - رئیس هیئت تنیس روی میز استان قم با تمجید از عملکرد تنیس روی میز پایه قم از حضور پینگ پنگ بازان قم در بین ۳ تیم برتر کشور در مسابقات دسته اول خبر داد.

محمد عموییان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: امسال با هدف میدان دادن به چهره‌های نوجوان و نونهال تنیس روی میز قم با ۲ تیم در مسابقات دسته اول باشگاه‌های کشور در رده نوجوانان شرکت کردیم و یکی از ۲ نماینده قم توانست در جمع ۳ تیم برتر کشور قرار گیرد.

وی افزود: تیم اصلی اعزامی قم که ستارگان تنیس روی میز استان در آن حضور داشتند در این مسابقات در اصفهان تا نیمه نهایی پیش رفت و در آن مرحله در یک مسابقه میلی متری بازنده شد تا به مقام سوم برسد.

رئیس هیئت تنیس روی میز استان قم گفت: این عنوان در حالی به دست آمد که در صورتی که به فینال می‌رسیدیم حتی شانس قهرمانی داشتیم اما کسب این عنوان حداقل شایستگی پینگ پنگ بازان قم بود و امید زیادی داریم که همین تیم در آینده در رده سنی بزرگسالان به تیم قدرتمندی تبدیل شود.

عموییان بیان داشت: تیم دوم ما در این مسابقات با حمایت بخش خصوصی و تحت عنوان آکادمی قائمی وارد مسابقات شد که هدف از حضور این تیم بیشتر کسب تجربه مسابقاتی بود که پس از صعود این تیم از دور گروهی، آنها با قرعه سختی به نام ذوب آهن اصفهان برخورد کردند و شکست برابر ذوب آهن طبیعی بود.

وی عنوان کرد: با این حال ما به هدفمان از حضور در این مسابقات دست پیدا کردیم و قم امروز یک استان مطرح در تنیس روی میز کشور است و دامنه موفقیت‌های نوجوانان و نونهالان ما به زودی به سطوح بالاتر خواهد رسید چنان که هفته گذشته میزبانی مسابقات دسته برتر نوجوانان کشور را در قم بر عهده داشتیم.

رئیس هیئت تنیس روی میز استان قم تصریح کرد: تنیس روی میز قم در بخش بانوان نیز شرایط مشابهی در مقایسه با بخش پسران دارد و انتظار این هیئت ورزشی، چند برابر شدن آمار ورزشکاران سازمان یافته دختر در تنیس روی میز نسبت به سال گذشته است.

کد مطلب 3824882

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها