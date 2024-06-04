نص صریحِ مصوبه دولت، ممنوعیت واردات اپل است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضوانی فر رئیس کل گمرک ایران، گفت: در خصوص واردات گوشی تلفن همراه، بر اساس مصوبه اول خرداد هیئت دولت ابلاغ شد در ضمائم آن، در ردیف ۲۲۶، در خصوص واردات گوشی تلفن اپل اتخاذ تصمیم شده و ممنوعیتی برای آن تعریف شده است و نص صریح دارد که اگر این محدودیت برداشته شود تعرفه و عوارض آن ۹۶ درصد خواهد بود؛ بر این اساس بخشنامهای تنظیم شد ولی بر اساس ابهاماتی که به آن وارد شد گمرک استعلامی را از وزارت صمت به عمل آورده؛ آنچه که پاسخ این استعلام باشد مبنای قانونی خواهد بود، اما تا آن زمان فعلاً همین روند تا روزهای آتی ادامه مییابد.
رئیس کل گمرک تاکید کرد: آنچه که فعلاً در نص صریح است ممنوعیت واردات تلفن همراه هوشمند با این نشان تجاری است و در صورت لغو ممنوعیت آن، سود بازرگانی آن به میزان ۹۶ درصد خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: امکان فعالسازی گوشیهای جامانده در طرح رجیستری (فرایند ثبت گوشی همراه) از ۲۰ خرداد فراهم میشود.
رضوانی در مصاحبه با صدا و سیما افزود: افرادی که موفق به تکمیل این فرآیند نشدهاند، برای ادامه کار ثبت گوشی همراه خود در سامانه گمرک، میبایست همراه با مدارک لازم به نزدیکترین گمرک محل مراجعه کنند.
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