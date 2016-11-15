به گزارش خبرنگار مهر، باوجود آنکه از یک ماه قبل سازمان هواپیمایی کشوری در اطلاعیه های متعددی از زائران اربعین حسینی درخواست کرد که فقط از دفاترتایید شده این سازمان بلیت خریداری کنند و سایتهای اینترنتی و آژانسهای عراقی را در لیست سیاه خود قرار دهند، اما این روزها و در آستانه اربعین حسینی(ع) شاهد سرگردانی بسیاری از زائران در فرودگاه امام خمینی(ره) هستیم؛ زائرانی که هزینه پرواز به نجف و کربلا را پرداخت کرده اند اما به علت عدم صدور مجوز از سوی سازمان هواپیمایی، امکان سفر برای آنها فراهم نیست و مجبور به تحمل ساعتها انتظار در فرودگاه امام(ره) هستند.
گزارش خبرنگار مهر از فرودگاه امام خمینی(ره) حاکی است که شامگاه دیشب مسافران پرواز نجف در فرودگاه امام خمینی(ره) با بلیتهای فروختهشدهای مواجه شدند، که مجوز پرواز نداشت. عدم صدور مجوز پرواز برای بلیتهای فروختهشده باعث سرگردانی بیش از ۴۰۰ نفر از مسافرانی شده بود که به عشق حضور در مراسم اربعین حسینی رهسپار کشور عراق میشدند. گفتنی است بلیتهای فروختهشده توسط شرکت کیش ایر به مسافران ارائهشده است و پروازهایی که قرار بود ساعت ۲۱ و ۲۳ به مقصد نجف عزیمت کنند با تأخیر بیش از ۴ ساعت مواجه شدند.
بااین وجود، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در تماس خبرنگار مهر، از سرگردانی زائران در فرودگاه امام خمینی(ره) اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: احتمال دارد که این زائران بلیت را از آژانس های غیرمجاز خردیداری کرده باشند؛ همانطور که قبلا اطلاع رسانی گسترده ای صورت گرفته، نظارت کافی بر عملکرد آژانسهای مجاز وجود دارد و بروز چنین مشکلی در بلیت آژانسهای مجاز ممکن نیست.
جعفرزاده ادامه داد: از مردم درخواست شده که بلیت را از آژانسهای مجاز خریداری کنند و از آژانس های عراقی خریداری نکنند؛ در همین راستا نیز مشخصات آژانسهای مجاز در سایت سازمان هواپیمایی کشوری اعلام شد و تاکنون خبری مبنی بر تخلف این آژانس در اختیار سازمان قرار نگرفته است.
وی گفت: افرادی که در فرودگاه امام(ره) با مشکل مواجه شدهاند، احتمال دارد که بلیت را از سایتها یا دفاتر هوایی واسطه یا مبادی غیر مجاز خریداری کرده باشند.
وی ادامه داد:سازمان هواپیمایی کشوری از ۲۷ مهرماه نظارت دقیق و گسترده ای را برعملکرد آژانسهای مجاز شروع کرد تا احتمال بروز تخلف را به حداقل برساند. حتی اعلام شد مجوز فعالیت دفاتر مختلف در صورت بروز تخلف، تعلیق خواهد شد.
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