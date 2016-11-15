سرگردانی مسافران پرواز نجف در فرودگاه امام خمینی(ره)

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - عارف فتحی: شامگاه گذشته مسافران پرواز نجف در فرودگاه امام خمینی(ره) با بلیت‌های فروخته‌شده‌ای مواجه شدند، که مجوز پرواز نداشت.

عدم صدور مجوز پرواز برای بلیت‌های فروخته‌شده باعث سرگردانی بیش از ۴۰۰ نفر از مسافرانی شده بود که به عشق حضور در مراسم اربعین حسینی رهسپار کشور عراق می‌شدند.

گفتنی است بلیت‌های فروخته‌شده توسط شرکت کیش ایر به مسافران ارائه‌شده است و پروازهایی که قرار بود ساعت ۲۱ و ۲۳ به مقصد نجف عزیمت کنند با تأخیر بیش از ۴ ساعت مواجه شدند.

طبق مشاهدات خبرنگار مهر، عوامل این شرکت هواپیمایی توجهی به سرگردانی مسافران نداشته و ساعت ۱۲ شب از مسافران پذیرایی کرده و ساعت ۴ صبح امروز (سه‌شنبه) با اعتراضات مسافران و دخالت مسئولان فرودگاه امام خمینی (ره) با ۲ پرواز که از نجف بازگشته بودند مسافران توانستند سوار هواپیما شوند و صبح امروز وارد فرودگاه نجف شوند.

کارت پرواز هواپیمایی کیش ایر برای پرواز ساعت ۲۲ نجف که بدون مجوز پرواز فروخته شده بود