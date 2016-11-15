به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه گفتگوی فرهنگی با موضوع «سرانه مطالعه» با حضور کاظم حافظیان رضوی عضو هیئت رئیسه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، محمدمهدی فخری زاده دبیر اتحادیه ناشران و مدیر انتشارات روزنه کار از آنتن رادیو گفتگو پخش شد.

در ابتدای این برنامه، حافظیان رضوی گفت: خواندن کتاب چه بصورت کاغذ نوشته و چه به صورت الکترونیک مطالعه به حساب می آید. مطالعه باید در رفتار مثبت تاثیر بگذارد و سبب می شود مردم به حقوق یکدیگر احترام بگذارند. جامعه فرهنگی که مردمش به مطالعه خو گرفته باشند آرامش بیشتری دارد.

عضو هیات رئیسه انجمن کتابداری در پاسخ به این سوال که آیا میزان مطالعه کشور می تواند مقیاس فرهنگی باشد؟ گفت: سنجه های ارزیابی افراد یک جامعه فقط کتاب نیست. تعداد جمعیت کتابخوان، افراد عضو کتابخانه ها، تیراژ کتاب های غیر درسی و ... از مواردی است که برای سنجش فرهنگی استفاده می شود.

پس از این سخنان، فخری زاده درباره آمار کتاب گفت: خواندن یک خبر فوری یا آگهی در روزنامه مطالعه محسوب نمی شود، در واقع مطالعه زمانی است که چیزی را بیاموزیم و در زندگی تاثیر گذار باشد.

منیره نوبخت عضو سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در گفتگوی تلفنی در این برنامه گفت: هر خواندنی مطالعه نیست، به خصوص اینکه در عصر حاضر افراد در معرض انفجار اطلاعات غیر سودمند هستند. فرد برای مطالعه باید یک آرامش روحی و روانی داشته باشد، همچنین عدم کنجکاوی و اندیشه ورزی سبب کاهش مطالعه می شود.

این کارشناس امور فرهنگی با تاکید بر نقش نظام آموزشی برای فرهنگ مطالعه در افراد گفت: سبک آزمون ها و ارائه پایان نامه ها در نظام آموزشی فعلی دانشجویان را از مطالعه باز داشته است. ما عیوب را می دانیم ولی هیچ اقدام موثری در باره آن انجام نمی دهیم. ما باید یک طرح جامع برای تقویت روحیه مطالعه در جامعه پیاده کنیم.

در ادامه حافظیان به حذف کتابدار از مدارس کشور اشاره کرد و گفت: کتابداری باید استخدام شود که برای تربیت دانش آموزان و ترغیب آنها به مطالعه آموزش دیده باشد.

فخری زاده هم در دسترس نبودن کتاب را از مشکلات کتابخوانی دانست و گفت: ما به شدت به نمایشگاه رایت داخلی کتاب نیاز داریم.

وی همچنین تاخیر در شکل گیری صنعت چاپ در ایران و عادت به شنیدن قصه های مادر بزرگ ها را عواملی دانست که به ترتیب موجب عقب ماندن در سرانه مطالعه، ضعیف شدن فرهنگ کتاب خوانی و نهادینه شدن فرهنگ شنیداری به جای مطالعه شده اند.

دبیر اتحادیه ناشران در پایان، با توجه به نداشتن جامعه ای شاداب، دولت را دارای نقش موثری برای برنامه ریزی، زیر بنایی کردن و حاکمیت سرانه مطالعه دانست.