محمدجواد عطرچیان، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اگرچه نقطه صفر مرزی در مهران باز بوده و تردد زائران هم به صورت روان درحال انجام است؛ اما به علت شلوغی این مرز سازمان راهداری از زائران درخواست کرده که از سایر مرزها برای سفر به نجف و کربلا استفاده کنند.

مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری افزود: هم اکنون محدودیت‌های ترافیکی از ایلام به مهران اعمال شده است؛ ضمن اینکه سازمان اتوبوسرانی از ساعت ۴ عصر دیروز به زائران مناطق شمال، شمال غرب کشور و همچنین تهرانی‌ها، برای سفر به مهران سرویس‌دهی نمی‌کند.

وی ادامه داد: زائرانی که با خودروی شخصی به مهران سفر می‌کنند هم باید این موضوع را در نظر داشته باشند که در پایانه مرزی با ازدحام جمعیت مواجه خواهند بود.

به گفته عطرچیان، سرویس‌دهی اتوبوس‌های مسافری و بین‌شهری به زائران مناطق شمالی، شمال‌غربی و تهرانی‌ها برای سفر به مهران تا اطلاع ثانوی ممنوع است و این زائران باید از مرزهای شلمچه و مهران برای تردد استفاده کنند.