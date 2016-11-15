منصور ریاحی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت تامین سوخت زائران اربعین حسینی، گفت: هم‌اکنون در تمامی مناطق مرزی که زائران از این مناطق تردد می‌کنند، بین دو تا سه جایگاه سوخت سیار به منظور عرضه و توزیع بنزین و گازوئیل راه‌اندازی شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با تاکید بر اینکه هم اکنون سوخت مورد نیاز در تمامی پایانه‌های مرزی ایران با عراق به طور کامل تامین شده و نگرانی بابت کمبود سوخت وجود ندارد، تصریح کرد: با توجه به افزایش جمعیت زائران اربعین حسینی متوسط مصرف سوخت مایع در این بخش در مقایسه با سال گذشته، افزایشی حدود ۴۰ درصدی داشته است.

این مقام مسئول با بیان اینکه در شرایط فعلی امکانات لازم برای تامین سوخت بخش‌های حمل و نقل زمینی، هوایی، موکب‌ها، گرمایش و پخت و پز زائران حسینی تامین شده است، اظهار داشت: هم اکنون ظرفیت تامین، ذخیره‌سازی و انتقال فرآورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، گازوئیل و گاز مایع در مبادی مرزی و مسیرهای تردد زائران، در مقایسه با پارسال افزایش قابل توجهی یافته است.

وی با یادآوری اینکه برای رفت و برگشت زائران اربعین، تمامی تمهیدات لازم بدون بروز مشکل دیده شده است، بیان کرد: سوخت‌رسانی ایمن و پایدار در تمامی محورهای مواصلاتی، با آمادگی جایگاه‌های ثابت و انبارهای نفت انجام خواهد شد.

ریاحی با اشاره به راه‌اندازی ۱۲جایگاه جدید سیار سوخت برای تامین نیاز زائران حسینی در ایام اربعین، تاکید کرد: در مقایسه با سال گذشته، ظرفیت عرضه و توزیع سوخت افزایشی حدود ۵۰ درصد داشته است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، همچنین از رشد حدود ۴۰ تا ۴۵ درصدی تامین و عرضه سوخت هوایی در ایام اربعین امسال خبر داد و افزود: علاوه بر این، با لحاظ شرایط پدافند غیرعامل و با همکاری دستگاه‌های نظامی و انتظامی، ذخیره‌سازی قابل توجهی برای انواع سوخت مایع در مبادی مرزی انجام گرفته است.