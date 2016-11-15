به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاعرسانی جشنواره تقدیر از مروجان کتابخوانی نامزدهای این دوره از این رقابت در بخشهای مختلف به شرح ذیل اعلام شد.
کتابفروشیها:
۱ ایجاد مرکز دوم کتاب رشد در منطقهای با طبقه متوسط فعال، ایجاد بزرگترین مرکز کتاب خوزستان متولی طرح محمود کلاهدوز از نمایشگاه کتاب رشد اهواز
۲ فعالیتهای ترویج کتابخوانی متولی طرح علی هداوند ازانتشارات علمی و فرهنگی
۳ فعالیتهای ترویج کتابخوانی متولی طرح مسعود منوچهری از موسسه بچههای کتاب
۴ افتتاحیه جشنواره داستان کودک انگشت جادویی (عصای سفید) متولی طرح مسعود منوچهری ازموسسه بچههای کتاب
۵ فعالیتهای ترویج کتابخوانی متولی طرح فاطمه علیپور قاوشوق از کتابفروشی قایق کاغذی
۶ برگزاری سیرهای مطالعاتی، برگزاری نمایشگاههای کتاب عمومی و مناسبتی، برگزاری مسابقات کتابخوانی، برگزاری برنامه نذر کتاب، ارائه کتاب در نمازجمعه، راهاندازی بخش کتب امانی در فروشگاه متولی طرحها عبدالکریم سلطانیان از فروشگاه کتاب مصیر
۷ احیاء و راهاندازی کتابفروشی ارشاد (قدیمیترین کتابفروشی شهر فسا) متولی زینب محبی
۸ همکاری در اجرای طرح الفبای مهربانی متولی طرح سعید حویزه تمیمیان و مانا مداح از کتابفروشی الفبا
۹ فروش کتاب و محصولات فرهنگی با تاکید بر جامع بودن موضوعات و محصولات متولی طرح ابوالفضل اکبری از فروشگاههای زنجیرهای ساربوک تحت نظر شرکت خانه کتاب نوین کاشان
افراد فعال در حوزه ترویج کتابخوانی (افراد مستقل)
۱ تشکیل گروه ن والقلم راضیه بهدانی
۲ فعالیتهای ترویج کتابخوانی نینا غریبزاده نمایندهی موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران در استان بوشهر
۳ فعالیتهای ترویج کتابخوانی فرزانه اخوت
۴ گروه کتابخوانی «نشستِ کتابِ خوانِش» فرزاد نعمتی
۵ مسابقات کتابخوانی میرعلی میرمحمدی از موسسه مردم نهاد شمیم رحمت
۶ فعالیتهای ترویج کتابخوانی مریم لری، دانشآموز اول راهنمایی
۷ فعالیتهای ترویج کتابخوانی سید قاسم نقیزاده موسوی، قاضی دادگستری
۸ فعالیتهای ترویج کتابخوانی عبدالحکیم بهار
۹ فعالیتهای ترویج کتابخوانی ثمین عابدی
۱۰ فعالیت های ترویج کتابخوانی نادر حامدی ازموسسه فرهنگی و هنری سفیران جنوب کرمان
امامان جمعه و جماعت:
۱ فعالیتهای ترویج کتابخوانی محمدرضا قوامی از کانون فرهنگی هنری امام علی
۲ فعالیتهای ترویج کتابخوانی روحالله نعمتی از کانون فرهنگی هنری آفتاب هشتم
۳ فعالیتهای ترویج کتابخوانی میرزا حسن مومنی از کانون امام زمان
۴ فعالیتهای ترویج کتابخوانی حجتالاسلام بهروز ثنایی از کانون فرهنگی هنری الغدیر
۵ فعالیتهای ترویج کتابخوانی حجتالاسلام شهریار اسداللهی از کانون فرهنگی هنری وارثان انتظار
۶ فعالیتهای ترویج کتابخوانی حجتالاسلام حسین قدوسی از کانون فرهنگی هنری دار التحقیق و موسسه دارالتحقیق شهید مطهری
۷ تالیف کتاب حجتالاسلام عسکر نصیرایی از کانون خانه خورشید
۸ تالیف کتاب حجتالاسلام رجب نعمتی قرا از کانون علی ابن ابی طالب
۹ ترویج کتابخوانی محمدرضارضایی از کانون فرهنگی هنری شهید مطهری
۱۰ ترویج کتابخوانی حجت الاسلام سید مجید نوری خراسانی از کانون شهید بیرجندی
۱۱ ترویج کتابخوانی حجت الاسلام قربانعلی حسینپور از کانون میعاد
کتابداران:
۱ جشنواره کتابخوانی مجازی حسن آذری از کتابخانه عطار
۲ اجرای بیش از هشت طرح گروه مروجان دانایی در اداره کتابخانه عمومی شهرستان کازرون
۳ طرح کتابخوانی و مشاوره کتاب «لذت کتاب» توسط احسان عابدی از کتابخانههای عمومی یزد
۴ طرح ارمغان سبز حسین نورانی کوتنائی از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساری
۵ روش قصهگویی خلاقانه و اجرای نمایش عروسکی برای کودکان و نوجوانان حسن بلندی کرویق از کتابخانه عمومی آذرشهر
۶ فعالیتهای ترویج کتابخوانی صدیقه سعلبیفرد
۷ فعالیتهای ترویج کتابخوانی زهره ارشدی
۸ فعالیتهای ترویج کتابخوانی ژاله حاجی میرزایی
۹ فعالیتهای ترویج کتابخوانی مژگان اصغری از کتابخانه دارالشفاء
۱۰ جشنواره تولید کتابهای صوتی کودکان، نوجوانان و نابینایان توسط حسن آذری
۱۱ طرح کافه کتاب عادله فخاری سعادت و بهجت تربتینژاد
۱۲ راهاندازی کتابخانههای تخصصی و دیگرفعالیتهای ترویج کتابخوانی راضیه بقایی و سیامک اشرفی
۱۳ فعالیتهای ترویج کتابخوانی در کتابخانه عمومی کوثر شهرستان خرمدره توسط فاطمه جلفایی
۱۴ نشست تئاتری کتابخوان، پنجره تفکر، یک قاچ کتاب علیرضایی اصل از کتابخانه عمومی شهید رجایی تربت جام
۱۵ کتابخانه سیار سفیر دانایی جواد قنبری از نهاد کتابخانههای عمومی کشور
۱۶ کتابدار پژوه یاور، طرح کتابخوان درختی و دیگر فعالیتهای ترویج کتابخوانی حسن بلندی
۱۷ فعالیتهای ترویح کتابخوانی در بخش کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی تبریز، فعالیتهای کتابخانهای و پژوهش در زمینه ترویح کتابخوانی توسط لیلا پرتوی مقدم بخش کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی تبریز
۱۸ اهدای کتابخانه به مدرسه آلاحمد (مدرسخ محل تحصیل بچههای کار) توسط لیلا صباغیان از انجمن حامی
۱۹ احداث کتابخانه هلال با کمک خیرین، طراح و مجری طرح کوله کتاب بهمن دهواری انجمن حامی و جمعیت هلال احمر
۲۰ طرح کوله و دیگر فعالیتهای ترویج کتابخوانی رسول پیروتی
۲۱ احداث کتابخانه هلال با کمک خیرین، طراح و مجری طرح کوله کتاب بهمن دهواری
گروهها و افراد فارسیزبان در خارج از کشور:
۱ فعالیتهای ترویج کتابخوانی حسن ذاکری رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در داکار- سنگال
۲ فعال حوزه ترویج کتاب خوانی، زبان فارسی و ادبیات کودکان گلبرگِ باشی استاد تاریخ در دانشگاه پِیس در نیویورک و فعال حوزه ترویج کتابخوانی، زبان فارسی و ادبیات کودکان
گروهها و نهادهای غیردولتی(گروه های مستقل):
۱ آئین نذر کتاب، کاروان نذر کتاب، اعزام دومین کاروان نذر کتاب به روستای سقزچی نمین، کمپین مجازی عیدی دادن کتاب، برگزاری مسابقه کتابخوانی در مهد مهدکودک شاپرکها، هر روز ۱۰ دقیقه کتاب بخوانیم توسط توحید مهدوی انجمن خورشید سبز مهر امید آرتا (انجمن مهر امید)
۲ گروه جهادی سفیران کوثر نور معصومه پاپینژاد
۳ تاسیس کتابخانه و سایر فعالیتهای ترویج کتابخوانی انجمن توسعه و تجهیز فضاهای فرهنگی و آموزشی ((زانست))
۴ انجام فعالیتهای گوناگون جهت راستای عمومیسازی و ترویج دانشهای تخصصی و ارتقاء سطح دانش عمومی مهرناز خراسانچی کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد
۵ فعالیتهای ترویج کتابخوانی سازمان مردمنهاد خانه دانش و فرهنگ زریاب در شهرستان خوی حامد کاظمزاده خویی، سیدحسن حسنزاده و سید حمید حسن زاده
۶ فعالیتهای ترویج کتابخوانی کیمیا امینی انجمن کتاب کودک و نوجوان سیمرغ
۷ فعالیتهای ترویج کتابخوانی گروه ترویج شورای کتاب کودک
۹ فعالیتهای ترویج کتابخوانی مهدی رحمانی (دبیرادکا) اتحادیه انجمنهای علمی و دانشجویی علم اطلاعات و دانششناسی (ادکا)
۸ گروه کتابخوانی «نشستِ کتابِ خوانِش» فرزاد نعمتی
مروجان الکترونیکی:
۱ تولید برنامههای رادیویی در زمینهی نشر الکترونیک امیرحسین محمودی رادیو فرهنگ
۲ برنامه رادیویی به شیوه روایی نمایشی و پخش از شبکه سراسری حسن توکلیزاده
۳ ایجاد گروهها و کانالهای کتابخانه و کتابخوانی در نرم افزار پیامرسان تلگرام محمد نعیمآبادی
۴ آینه جیبی (از رادیو فرهنگ) کیوان نقره کارسردبیر برنامه وکارشناس مجری
۵ پادکستهای کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران توسط کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران
۶ ستون برگ سپید در نشریه الکترونیکی کتابداری و اطلاع رسانی ایران لیزنا
۷ اپلیکیشن تروبج کتابخوانی (fast book) مهدی محسنی
۸ واوبوک مانی هاشمیان
۹ برنامه روی خط خبر فریدونی (سردبیر برنامه)
۱۰ کانال تلگرامی «زنده باد کتاب» فاطمه حیدری
معلمان و اساتید دانشگاه:
۱ راههای عملی ایجاد انگیزه کتابخوانی در مدارس زهرا رسولزاده
۲ فعالیتهای ترویج کتابخوانی اسماعیل آذرینژاد
۳ تشکیل گروههای کتابخوانی و دوستی با کتاب سارا پورنجاتی انجمن کتاب روشنا، محفل کتابخوانی چکوک
۴ طرح پیوند مدرسه و کتابخانه مهدی خوب
۵ طرح شبکه دوستدار کتاب روستایی فرزاد میرشکاری ده کهان
۶ ارائه طرح گسترش فرهنگ کتابخوانی درمدارس محروم ناهید شهیدی
۷ یار مهربان در کانون سید جلال جلیلی نوشآبادی آموزش و پرورش کاشان
۸ کتابخوانی و معرفی کتاب مریم پورثانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۹ ایجاد کتابخانه در مدرسه، ایستگاه کتاب زهرا آردی آرانی معاون پرورشی دبستان واحد آموزشی طالبیان مقدم
۱۰ اجرای دو طرح در زمینه ترویج کتابخوانی جواد ماهر
۱۱ راهاندازی کمپین یار مهربان سعیده سیفی پژوهشسرای کاوش
۱۲ فعالیتهای ترویج کتابخوانی حوریه حافظیان آموزش و پرورش منطقه ۲
۱۳ فعالیتهای ترویج کتابخوانی لیلا حنفبان آموزش و پرورش منطقه ۲
مهدکودکها:
۱ مهدکودک و ترویج کتاب و کتابخوانی توسط کودکان – والدین و ارگانهای مربوطه مریم عباسی مهدکودک هیرکانیا
۲ فعالیتهای ترویج کتابخوانی در کتابخانه مذکور فاطمه حسینزاده کتابخانه مردمی استاد ههژار شهر ربط
۳ فعالیتهای ترویجی زهرا سادات کریمیان عضو کوچک انجمن دوستداران کتاب مهر گنبد کاووس
۴ بیش از ده طرح جهت ترویج کتابخوانی زینب ابویسانی کتابخانه شهدای ابویسان
۵ فعالیتهایی جهت ترویج کتابخوانی مهد و پیش دبستانی لبخند یاسها
۶ فعالیتهای ترویج کتابخوانی ستاره اقتداری هنرکده بادبادک
واحدهای صنفی بخش خصوصی و مراکز خدمات عمومی:
۱ کتاب و خانه طرح کتابخوانی زنان خانهدار فرخنده جلالی
۲ طرح کتاب برای همه علیگل محمدی از موسسه خیریه مهرگیتی
۳ اجرای چهار طرح برای عموم مردم و اجرای سه طرح برای گروههای تخصصی حسین واثقی دودران از موسسه مردم نهاد فرهنگی – اجتماعی نسیم مهر نمین
۴ گردشگری تاریخی مذهبی با طعم مستند و کتاب حسین ترسلی
۵ طرح تاکسی کتاب همراه با کتابخانه سیار فیروز وحیداله فیروزمهجن آبادی
۶ فعالیتهای ترویج کتابخوانی عباس بشیری- موسسه فرهنگی هنری همیاری آیندگان ایرانیان
۷ راهاندازی ۱۱کتابخانه در مناطق محروم و روستاهای شهرستان کاشمر توسط محمدحسین داوودی و محمدرضا بدیع زادگان
۸ فعالیتهای ترویج کتابخوانی انجمن خیرین کتابخانه ساز شهرستان مشهد مقدس
۹ دوستداران کتاب و فرهنگ ایران زمین سعید صوفی
۱۰ سفیران دهکده مهربانی سعید صوفی
۱۱ بوستان کتاب سعید صوفی
۱۲ یک سفر یک کتاب سیاوش رامش، حسن همایون و امین مهدوی، مجموعه تیوال و شرکت گردشگری ژیوار
۱۳ تاسیس کتابخانههای مستقل در مناطق محروم و سایر فعالیتهای ترویج کتابخوانی انجمن حمایت از توسعه فضاهای فرهنگی وو آموزشی حامی
۱۴ طراحی کتابخانه، راهاندازی کانال تلگرام مجید کشوری فروشگاه گوشت سلامت
۱۵ اجرای طرح کتابخوانی حسن کرخی شرکت صنایع غذایی گرینه
بر اساس این گزارش، مراسم پایانی سومین جشنواره تقدیر از مروجان کتابخوانی با حضور سیدعباس صالحی و نکوداشت توران میرهادی، چهارشنبه 26 آبانماه از ساعت 10 تا 12 در سالن اجتماعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار میشود.
در این مراسم برگزیدهگان این رقابت معرفی خواهند شد. ایراد سخنرانی توسط نوشآفرین انصاری و ارائه گزارش توسط محسن حاجی زین العابدینی از دیگر بخشهای این برنامه است.
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