حامی منافقین به دنبال اخذ مجوز نمایندگی فروش خودرو در ایران

به گزارش خبرنگار مهر در پایان جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، داریوش اسماعیلی در تذکری به وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: متأسفانه شنیده شده فردی که در زمان انقلاب و قبل از انقلاب مالک و تولیدکننده کارخانه تولید مشروبات الکلی در کشور بوده و حتی اقدام به تبلیغات علنی در رسانه‌ها و به خصوص تلویزیون می کرد و بعد از انقلاب در سال ۱۳۶۸در دادگاه انقلاب اسلامی محکوم و به خارج از کشور فرار کرده و در طی سال‌های خارج‌نشینی به فعالیت‌های خود علیه نظام اسلامی ادامه داده و به خصوص گروه‌های ضد انقلاب و منافقین خارج نشین را در سال‌های اخیر مورد حمایت مالی و معنوی قرار می‌داد اخیراً از طریق نیروهای خود که نفوذی در وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته و دارند مشغول رایزنی برای اخذ نمایندگی فروش یکی از خودروهای برند و معروف جهانی به کشور است.

نماینده مردم خرامه، سروستان و کوار در مجلس شورای اسلامی افزود: با جدیت به وزرای ذی ربط تذکر داده می‌شود که مراقب باشند در این دام نیفتند و از حضور چنین افرادی به کشور آن هم به عنوان نمایندگی برندهای معروفی مانند بنز، بی. ‌ام. و و یا هر برند دیگر ممانعت کنند.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما مخالف سرمایه‌گذاری افراد ایرانی خارج از کشور در داخل کشور نیستیم بلکه مخالف افرادی هستیم که تمام عمر خود را در قبل از انقلاب و حتی بعد از انقلاب در خارج از کشور همراه با نیروهای ضد انقلاب سپری کردند و امروزه می‌خواهند نمایندگی فروش محصولات خارجی را داشته باشند؛ امیدواریم این موضوع مورد توجه قرار گیرد