به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، منابع آگاه از دیدار «بنعلی ایلدریم» نخست وزیری ترکیه با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه در روزهای پنجم و ششم ماه میلادی آینده (دسامبر) خبر دادند.

گفتنی است که در بحران سوریه، دولت های آنکارا و مسکو مواضع متفاوتی را اتخاذ کرده و از گروه های یکسانی حمایت نمی کنند. اما، در ماه های اخیر روابط آنها پس از سپری کردن یک دوره تنش که نتیجه ساقط کردن جنگنده روس از سوی نیروی هوایی ترکیه بود، رو به بهبود گذاشته است به ویژه آنکه مسکو پس از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه ترکیه، اقدام کودتاچیان را محکوم و از دولت «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه حمایت کرد.