واکسیناسیون رایگان۳۶۰۰۰۰ قطعه طیورعلیه بیماری نیوکاسل در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دامپزشکی استان کرمانشاه، دکتر نادر پرور در اولین جلسه هماهنگی توجیهی اجرای طرح واکسیناسیون طیور روستایی استان کرمانشاه علیه بیماری نیوکاسل با واکسن مقاوم به حرارت که با حضور مدیران و کارشناسان اجرایی دامپزشکی در سطح استان برگزار شد، اظهار داشت: این طرح در راستای اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی و ایمن سازی طیور روستایی علیه بیماری نیوکاسل انجام می گیرد.

وی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک سازمان دامپزشکی و بسیج سازندگی در خصوص اجرای طرح واکسیناسیون طیور روستایی، گفت: اجرای این طرح با همکاری و مشارکت نیروهای بسیج سازندگی از تاریخ سوم لغایت پنجمآذرماه در هفته بسیج انجام می شود.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه، هدف از اجرای این طرح را اهمیت و نقش طیور روستایی در اقتصاد خانوار روستایی و جلوگیری از انتقال بیماری مهلک نیوکاسل به جمعیت طیور صنعتی و همچنین ایمن سازی طیور بومی اعلام کرد.

دکتر پرور از واکسیناسیون رایگان ۳۶۰ هزار قطعه طیور روستایی استان علیه بیماری نیوکاسل در فازاول واکسیناسیون خبر داد و تصریح کرد: مرحله اول طرح در سطح ۱۲ استان کشور انجام می شود که کرمانشاه نیز جزو آنهاست.

وی یادآور شد: این طرح در سطح یک هزار و ۱۶۸ روستای استان کرمانشاه معادل ۵۰ درصد روستاهای استان شامل مناطق پر خطر بیماری، کانون بیماری نیوکاسل، شعاع کانون، خصوصاً اطراف واحد های پرورش طیور صنعتی، اجرایی می شود.

گفتنی است، در این کارگاه آموزشی به نقش آسیب‌رسان بیماری نیوکاسل در صنعت طیور و طیور روستایی پرداخته شد و فوائد استفاده از واکسن مقاوم به حرارات سویه t۱۲ که غیر بیماری زا است نیز برای شرکت کنندگاه تشریح شد.

همچنین در این کارگاه آموزشی چگونگی اجرای طرح با همکاری نیروهای بسیج سازندگی و ملزومات اجرای طرح به شبکه های دامپزشکی ارائه گردید.

لازم به ذکر است این طرح با همکاری استانداری، فرمانداری، سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها، صدا و سیما و دامپزشکی انجام می گیرد.