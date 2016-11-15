67 هزار بازرسی از واحد های صنفی قزوین انجام شد

سیامک بابایی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با انجام بیش از 67 هزار بازرسی از واحد های اقتصادی استان توسط بازرسان 4 هزارو 953 تخلف کشف و ضمن تشکیل پرونده تخلف برای صدور حکم به اداره کل تعزیران حکومتی استان ارسال شده است.

وی افزود: بیشترین تخلفات کشف شده مرتبط با گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، کم فروشی، تقلب و همچنین قاچاق انواع کالا بوده است.

بابایی فر همچنین اظهار داشت: در بازه زمانی 7 ماهه اول سالجاری شش هزار و 238 مورد بازرسی نیز از واحدهای صنفی عرضه آرد ونان بعمل آمده و 668 پرونده تخلفاتی نانوایی تشکیل و به اداره کل تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

وی خاطر نشان کرد: بازرسی از واحد های نانوایی توسط بازرسان این سازمان در قالب گشت مشترک با دستگاههای اجرایی استان مانند؛ بهداشت، تعزیرات حکومتی، شرکت غله و اتحادیه های صنفی مربوطه صورت گرفته است.

بابایی فر اضافه کرد: تخلفات کشف شده در گشت های مشتترک نیز شامل کم فروشی، عدم رعایت کیفیت، گرانفروشی، عدم درج قیمت و عدم رعایت مسایل بهداشتی بوده است.

اجرای 220 گشت مشترک با دستگاههای در نظارت برصنوف

رئیس اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین گفت: در مدت یاد شده تعداد 220 گشت مشترک در از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت با با سایر دستگاههای اجرای جهت نظارت بر عملکرد واحدهای اقتصادی و همچنین اجرای سیاست های نظارتی این سازمان در سراسر استان انجام شده است.

دریافت یکهزار و 816 فقره گزارش مردمی در ستاد خبری

وی تاکید کرد: دریافت و رسیدگی سریع به گزارش های مردمی یکی از سیاست های نظارتی این سازمان است که خوشبخانه در این زمینه هم همکاری بسیار خوبی از سوی شهروندان محترم انجام شده است.

بابایی فرافزود: یک هزار و 816 فقره گزارش به صورت تلفنی و کتبی به این سازمان واصل شده که 1057 مورد آن منجر به تشکیل پرونده تخلفاتی گردیده است.

وی به اشاره به تعداد گزارشات دریافتی از طریق سامانه 124 این سازمان گفت : از تعداد 1816 فقره شکایات واصله به ستاد خبری سازمان تعداد 30 فقره به صورت حضوری و 1376 مورد نیز به صورت تلفنی و تعداد 412مورد نیز به صورت کتبی اعلام شده است.

بابایی فر در ادامه اظهار داشت: 89 درصد شکایات بررسی شده مربوط به کالا و 11 درصد نیز مربوط به خدمات است.

وی در همین ارتباط، ناظرین افتخاری نیز به طور نامحسوس، نظارت خود را بر واحد های صنفی اعمال داشته و گزارش خود را به واحد رسیدگی به شکایات سازمان اعلام کرده اند که در این مدت 451 فقره گزارش از سوی ناظرین اعلام و 398 فقره از آن منجر به تشکیل پرونده تخلفاتی شده است.