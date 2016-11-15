به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع رسانی اربعین، حجت الاسلام مجتبی نجفی روحانی مسئول کارگروه روایتگری کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین با بیان برنامه های این کارگروه برای روایتگری در ایام برگزاری مراسم اربعین حسینی اظهار داشت: چندین برنامه در شهرهای کوفه، نجف اشرف، کاظمین و سامرا اجرا و مقررشده است در چند نقطه از شهر کربلا نیز برنامه روایتگری حماسه عاشورا اجرا شود.

وی افزود: ایستگاه مستقر در مسیر منتهی به باب قبله مرقد امام حسین(ع) در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کربلا یکی از ایستگاههایی است که در حال حاضر مراحل نهایی آماده سازی فضای آن در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته امیدواریم امسال تعداد برنامه های روایتگری و کیفیت آنها ارتقای قابل توجهی داشته باشد و زائران با بهره مندی از این گونه برنامه ها با وقایع آن دوره تاریخی بیشتر و بهتر آشنا شوند.