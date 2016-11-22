تلاش برای حضور اشوان در جشنواره موسیقی فجر/ غافلگیر شدیم

اشوان خدابنده لو خواننده موسیقی پاپ کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح تازه ترین فعالیت های موسیقایی خود توضیح داد: این روزها به شدت درگیر آلبوم جدید هستیم که طبق برنامه ریزی های انجام گرفته آذرماه امسال روانه بازار موسیقی می شود این در حالی است که بعد از ایام ماه صفر عمده تمرکزم روی برگزاری کنسرت در چند شهرستان است که برخی از طرفداران انتقاد داشتند که چرا ما در شهرستان ها کنسرتی را برگزار نمی کنیم.

وی ادامه داد: برپایی کنسرت در شهرهای شیراز، بندرعباس، کرمان، اصفهان و اهواز از جمله برنامه های آینده ای است که برای کنسرت های شهرستان در نظر گرفته ایم. البته ما از این پس هرجا امکان برگزاری کنسرت باشد در خدمت علاقه مندان خواهیم بود که عزیزان شهرستانی نیز از ما دلگیر نشوند. درباره کنسرت تهران هم باید به این نکته اشاره کنم که به طور حتم اواخر آذرماه در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران اجراهایی را برپا می کنیم.

این خواننده موسیقی پاپ با اشاره به استقبال قابل توجهی که مخاطبان قبل و بعد از برگزاری کنسرت تهران به عمل آوردند، توضیح داد: قبل از هر چیز این میزان استقبال را مدیون خداوند بزرگ هستم که در این سال ها همواره هوای من را داشت. ولی باید بگویم چون قرار بود کنسرت ها بعد از انتشار آلبوم در تهران آغاز شود و این موضوع دقیقا برعکس شد اصلا انتظار چنین استقبالی را نداشتم و اعتراف می کنم که غافلگیر شدم. به هر حال این ماجرا روز به روز مسئولیت من را بیشتر می کند که امیدوارم فضا به گونه ای هدایت شود که بهتر از قبل باشم.

اشوان در پاسخ به این پرسش که آیا تمایلی برای تغییر گروه سنی مخاطبانش دارد یا خیر؟ بیان کرد: به طور حتم چنین انگیزه ای برای من وجود دارد اما بنده بر این باورم همیشه موفقیت یک هنرمند را قشری رقم می زنند که بیشتر پیگیر ماجرا هستند. من هم به عنوان یک خواننده سعی کردم در ابتدا این قشر از مخاطبان را در نظر داشته باشم اما قطعا در آینده ای نزدیک سری به شاخه های دیگر نیز می زنم که طیف بیشتری از مخاطبان همراه گروه ما باشند؛ گروهی که به شدت از شیوه نوازندگی و اجرای زنده آنها راضی ام و امیدوارم این همکاری تداوم داشته باشد.

رسول ترابی مدیر موسسه «آوای دوران» و تهیه کننده برنامه های اشوان نیز درباره برنامه های دیگر این موسسه و همچنین کنسرت های این خواننده گفت: با توجه به تراکم بالای رزرو تالارهای برگزاری کنسرت در چهارماهه پایانی سال ما فقط ۵۴ روز وقت داریم که برای برگزاری کنسرت خوانندگان اقدام کنیم که تا به امروز برگزاری کنسرت اشوان در روزهای ۲۷ و ۲۸ آذرماه، رحیم شهریاری در ۱۵ بهمن ماه قطعی شده اما به طور حتم طی هفته های آینده تاریخ دقیق کنسرت فرزاد فرزین، سینا حجازی و گروه سون نیز اطلاع رسانی خواهیم کرد.

وی درباره حضور در اشوان در جشنواره موسیقی فجر امسال نیز تاکید کرد: تلاش ما این است که اشوان در جشنواره موسیقی فجر امسال حضور داشته باشد اما چون هنوز هیچ چیزی قطعی نیست نمی توانیم درباره این موضوع به طور دقیق خبری را اعلام کنیم.