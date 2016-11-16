رکورد آنونس «دیو و دلبر» / ۱۲۷.۶ میلیون بازدید در ۲۴ ساعت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، آنونس فیلم «دیو و دلبر» که بازسازی زنده از انیمیشنی به همین نام است در ۲۴ ساعت، ۱۲۷.۶ میلیون بازدید داشت.

«دیو و دلبر» به کارگردانی بیل کاندون و با بازی اما واتسون رکورد فیلم «پنجاه طیف تاریک‌تر» را با ۱۱۴ میلیون بازدیدکننده شکست.

رکورد این آنونس بازدید به طریق آنلاین و با استفاده از یوتیوب، فیس‌بوک، اینستاگرام و... را در برگرفته است. تنها در یوتیوب ۹.۸ میلیون بازدید و در فیس‌بوک ۲۹ میلیون بار تماشا ثبت شد. صفحه خود اما واتسون که اولین بار خبر بازی در این فیلم را در آن به اشتراک گذاشت نیز ۲۷ میلیون بازدیدکننده داشت.

اولین تیزر «دیو و دلبر» که در ماه مه پیش منتشر شد، در ۲۴ ساعت اول ۹۱.۸ میلیون بار بازدید شده بود.

استفن چبوسکی و اوان اسپیلوتوپولوس نویسندگان فیملنامه این فیلم هستند که داستان شاهزاده‌ای را روایت می‌کند که جادو شده و در قالب یک دیو درآمده است و تنها عشقی واقعی می‌تواند واقعیت وجودی او را دوباره ظاهر کند. دن استیونز بازیگر «دانتون ابی» در این فیلم در نقش دیو ظاهر شده است. لوک اوانز و کوین کلاین دیگر بازیگران این فیلم هستند.

واتسون در بازسازی لایو اکشن انیمیشن «دیو و دلبر» متعلق به کمپانی دیزنی نقش دلبر را ایفا می‌کند. او از دوران کودکی تمام آهنگ های این فیلم را از حفظ بود. او درباره شخصیتش گفته بود: «خیلی خوشم می‌آید که او دختری مبارز است که تمام زندگی اش حول این نمی چرخد که با خوش تیپ ترین پسر دهکده ازدواج کند. دلبر می‌خواهد بخواند، می خواهد ماجراجویی کند و می خواهد زن و انسان منحصر به فردی باشد. داستان او یکی از اولین داستان هایی بود که خواندم، برای همین ایفای نقشش خیلی جالب بود.»

این فیلم ۱۷ مارس ۲۰۱۷ روانه سینماها می‌شود.