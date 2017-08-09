به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، سینما «ال کاپیتان تئاتر» در لسآنجلس و شبکه سینماهای «ایام سی» در سراسر آمریکا میزبان شماری از فیلمهای دیزنی خواهند بود که با تمرکز بر شخصیتهای پرنسس ساخته شدهاند.
قرار است فیلمهای «شجاع»، «شاهزاده خانوم و قورباغه» و «بندانگشتی» اکران مجدد داشته باشند.
در ضمن «موآنا»، «مولان» و «دیو و دلبر» نیز اکران مجدد خواهند داشت. این ماراتون سینمایی از ۸ سپتامبر ۲۰۱۷ شروع میشود و تا اواخر اکتبر به کار خود خاتمه میدهد.
در مجموع ۳۰۴ سالن سینما میزبان این فیلمها خواهند بود.
هر چند دیزنی اعلام نکرده چگونه این فیلمها را انتخاب کرده است اما جالب توجه این است که فیلمهای کلاسیکی چون «سیندرلا»، «زیبای خفته» و «پری دریایی کوچک» در این فهرست جای ندارند.
به نظر میرسد در این فهرست بیشتر بر انتخاب شخصیتهای پرقدرت تمرکز شده که قهرمانان دو انیمیشن «موآنا» و «شجاع» از جمله آنها هستند و داستان فیلم نیز بر روابط رمانتیک متمرکز نیست.
در اکسپو D۲۳ که اخیرا برگزار شد شماری از صداپیشگان انیمیشنهای مشهور دیزنی نیز حضور یافته بودند که ایرنه بدارد صداپیشه شخصیت «پوکانتس» در انیمیشنی به همین نام و جودی بنسون صداپیشه آریل در «پری دریایی کوچک» از جمله آنها بودند.
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