هشتمین نمایشگاه صنایع هوایی و هوانوردی در کیش افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از منطقه آزاد کیش، هشتمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی و هوانوردی با حضور سردار سرلشگر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، سردار سرتیپ پاسدار دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، امیر سرتیپ خلبان شاه صفی فرمانده نیروی هوایی ارتش، علی عابدزاده، رئیس سازمان هواپیمایی کشور و سفرای کشورهای روسیه و سنگال صبح چهارشنبه در مرکز همایش های کیش افتتاح شد.

حضور ۱۰۰ شرکت خارجی و داخلی و رنمایی از ۵۰ محصول صنایع هوایی ساخت داخل از جمله بخش های این نمایشگاه هستند.

همچنین برگزاری نمایش هوایی توسط هواپیماهای سوخو روسیه، زنبورهای بالتیک و نمونه های دیگر از جمله برنامه های این نمایشگاه است.

بر اساس این گزارش، هشتمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی و هوانوردی تا ۲۹ آبان ماه در کیش ادامه دارد