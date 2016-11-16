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۲۶ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۲۹

با حضور وزیر دفاع؛

هشتمین نمایشگاه صنایع هوایی و هوانوردی در کیش افتتاح شد

هشتمین نمایشگاه صنایع هوایی و هوانوردی در کیش افتتاح شد

کیش - هشتمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی و هوانوردی با حضور چهرهای شاخص لشکری و مسئولان کشوری در کیش افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از منطقه آزاد کیش، هشتمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی و هوانوردی با حضور سردار سرلشگر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، سردار سرتیپ پاسدار دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، امیر سرتیپ خلبان شاه صفی فرمانده نیروی هوایی ارتش، علی عابدزاده، رئیس سازمان هواپیمایی کشور و سفرای کشورهای روسیه و سنگال صبح چهارشنبه در مرکز همایش های کیش افتتاح شد.

حضور ۱۰۰ شرکت خارجی و داخلی و رنمایی از ۵۰ محصول صنایع هوایی ساخت داخل از جمله بخش های این نمایشگاه هستند.

همچنین برگزاری نمایش هوایی توسط هواپیماهای سوخو روسیه، زنبورهای بالتیک و نمونه های دیگر از جمله برنامه های این نمایشگاه است.

بر اساس این گزارش، هشتمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی و هوانوردی تا ۲۹ آبان ماه در کیش ادامه دارد

کد مطلب 3826141

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