کتاب «اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل» چاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل» نوشته رضا خدری و زهره مظهری به تازگی توسط انتشارات امیر بهادر منتشر و راهی بازار نشر شده است.

نویسندگان کتاب می گویند در این کتاب سعی شده تا آنجا که ممکن است اقتصاد مقاومتی از دیدگاه رهبر انقلاب و آثار آن بر روند پیش برد سیاست داخلی ایران مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا به همت مسئولان و صاحب نظران، وابستگی ایران از نظر اقتصادی به کشورهای غرب و شرق کمتر و یا کاملا قطع شود.

این کتاب ۵ فصل دارد که به ترتیب عبارت اند از: «فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی و اجرای آن...»، «تعریف اقتصاد مقاومتی»، «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»، «راهکارها و نظریات ۳۴ اقتصاددان درباره اقتصاد مقاومتی» و «نقش انقلاب اسلامی در استکبارستیزی و عرصه اقتصادی».

محورهای اساسی اقتصاد مقاومتی، پیش شرط های اقدام و اجرای اصول اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران، تولید ثروت حلال، ماهیت دولت و سیاست های اقتصادی صدر اسلام، ارکان اقتصاد مقاومتی، راهکارهای افزایش تولید ملی و ... از جمله مباحثی هستند که در قالب ۵ فصل این کتاب مطرح شده اند.

این کتاب با ۱۲۳ صفحه، شمارگان ۲ هزار نسخه و قیمت ۸۰ هزار ریال منتشر شده است.