به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی روش در بازگشت کاروان تیم ملی به ایران با اشاره به پایان دور رفت انتخابی جام جهانی گفت: همانطور که قبلا هم گفته بودم مهمترین هدف ما این بود که بتوانیم کاری کنیم که در مرحله نهایی پرقدرت تر و در جایگاه بالاتری قرار داشته باشیم که خوشبختانه حالا که به پایان دور رفت رسیده ایم به اهدافی که مد نظر داشتیم دست پیدا کردیم. حالا زمان این است که در دور برگشت بتوانیم به اهداف لازمه دست پیدا کنیم.

وی در مورد برگزاری دیدار تیم ملی فوتبال ایران با سوریه در ورزشگاهی که استاندارهای لازم را نداشت گفت: متاسفانه دیروز روز تلخ و روز ضرر زننده ای بود که وجهات فوتبال زیر سوال رفت و در درجه دوم فوتبال ایران هم ضرر بزرگی کرد چرا که می توانستیم سه امتیاز دیدار برابر سوریه را کسب کنیم و طبق برنامه ریزی که از قبل در ذهن داشتم دور رفت را با ۱۳ امتیاز به پایان برسانیم. هدف من این بود که فوق العاده بود.

وی افزود: اولویت اول من این بود که تیم ملی دور مقدماتی را با ۱۳ امتیاز به پایان برساند که اتفاق خوبی بود اما رخ نداد. کسب ۱۱ امتیاز اولویت دوم من بود که به آن رسیدیم و این اتفاقی خیلی خوبی است. ولی متاسفانه ما مزه تلخی را در ذهن و دهانمان داریم. این هم به خاطر بازی با سوریه بود که نتوانستیم سه امتیاز این دیدار را کسب کنیم. اگر در شرایط معمول بود مطمئنا می توانستیم سه امتیاز را کسب کنیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در ادامه خاطرنشان کرد: اتفاقی که افتاد برای مسئولان فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا تاسف آور بود. البته برای کسانی که این تصمیم را گرفتند و می دانستند که در فصل بارش های مالزی باید این بازی را برگزار کنیم. البته در چند کیلومتری ورزشگاهی که ما بازی کردیم ورزشگاه دیگری بود که شرایط بهتری داشت و ما می توانستیم آنجا بازی کنیم.

کارلوس کی روش در ادامه افزود: ما در زمان لازم گزارش های حرفه ای خود را به کنفدراسیون آسیا اعلام کردیم و گفتیم که شرایط برای برگزاری این بازی فراهم نیست اما متاسفانه نه تنها تصمیم درستی نگرفتند بلکه اگر بخواهیم صحبت هم کنیم ما را با جریمه هایی مواجه می کنند که قابل قبول نیست.

وی ادامه داد: پیشنهاد من به اصحاب رسانه در مالزی این بود که بروند از مسئولان کنفدراسیون آسیا بپرسند که چرا چنین تصمیمی را در ایران گرفته اند. در ایران نایب رئیس آسیا را دارید که جایگاهش به خاطر دستاورد تیم های ملی فوتبال ایران بوده است. از ایشان باید بپرسید که چرا کنفدراسیون آسیا تصمیم به برگزاری این بازی در ورزشگاه عبدالرحمان گرفت.

کی روش ادامه داد: بهترین جایزه ای که تیم های ملی فوتبال ایران می توانند به دست بیاورند شادی دل ملت بزرگ و دوست داشتنی ایران است. بقیه جایزه ها را می گذاریم کشورهای دیگر ببرند. ما همیشه سعی می کنیم که پیراهن تیم ملی فوتبال ایران را در جایگاه رفیع تری قرار بدهیم و باعث شادی مردم ایران شویم.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ادامه داد: آن جایزه فقط جایزه ای است که در سطح خاصی برگزار می شود اما شادی و شعف مردم ایران یک مسئله جمعی است و تمام سعی ما این است که بتوانیم این غرور را کسب کنیم.

کارلوس کی روش در مورد دیدارهای پیش روی تیم ملی در انتخابی جام جهانی گفت: برنامه آتی تیم ملی ایران بسیار ساده است. هرکسی که فکر کند صعود تیم ملی به جام جهانی و قدم زدن داخل یک پارک است کسانی هستند که نمی خواهند تیم ملی به جام جهانی صعود کند. ما کار بسیار سختی پیش رو داریم.

وی افزود: نه تنها باید درون زمین قدرتمند باشیم بلکه باید بیرون از زمین هم برنامه های خودمان را هوشمندانه دنبال کنیم. به خاطر اینکه دور رفت به پایان رسیده و در دور برگشت حریفان دست هم را می خوانند و می دانند که باید چکار کنند. تیم های حریف می خواهند کاری کنند که تیم ملی ایران به جام جهانی صعود نکنند. برای همین اگر تاکنون سخت کار کرده ایم باید از این به بعد سخت تر کار کنیم تا به جام جهانی صعود کنیم.