خوشبینی به حصول توافق در راستای کاهش تولید نفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «الکساندر نواک»، وزیر انرژی روسیه نسبت به دستیابی موفقیت برای کاهش میزان تولید نفت در جریان نشست ۳۰ نوامبر اوپک در وین ابراز امیدواری کرد.

«نواک» گفت: ما امیدواریم این توافق تا ۳۰ نوامبر به دست آید. ما از طرف خود تاکید می کنیم که انجام چنین مساله ای لازم است. دستیابی به چنین توافقی حامل پیامی مثبت به بازار و کشورهای غیر اوپک از جمله روسیه، خواهد بود و آن اینکه ما در تصمیم سازی جمعی در خصوص بازار با یکدیگر مشارکت داریم.

وی افزود: من فکر می کنم شانس دستیابی به توافق زیاد است. از نظر من، شرایط در داخل اوپک نسبت به اختلافات در اجلاس ماه آوریل در دوهه خیلی امیدبخش تر است.