روسیه بزرگترین تولیدکننده نفت جهان شد

به گزارش مهر به نقل از بلومبرگ، بر اساس آمار منتشر شده در سایت اینترنتی سازمان اطلاعات نفتی جودی در ریاض، روسیه در ماه دسامبر روزانه ۱۰.۴۹ میلیون بشکه نفت تولید کرده که ۲۹ هزار بشکه کمتر از ماه نوامبر بوده، در حالی که عرضه نفت عربستان از ۱۰.۷۲ میلیون بشکه در ماه نوامبر به ۱۰.۴۶ میلیون بشکه در ماه دسامبر رسیده است.

این اولین بار از ماه مارس تاکنون است که میزان تولید نفت روسیه از عربستان بالاتر می رود. عربستان و دیگر تولید کنندگان عضو اوپک در پایان ماه نوامبر تصمیم گرفتند عرضه نفت خود را در نیمه نخست سال ۲۰۱۷ به میزان ۱.۲ میلیون بشکه در روز کاهش دهند.

عربستان نقشی محوری در اجرای این طرح ایفا می کند. تولید کنندگان غیر عضو اوپک از جمله روسیه نیز وعده داده اند که تولید خود را کاهش دهند و به این کاهش تولید کمک کنند. قیمت نفت برنت از پایان ماه نوامبر به این طرف حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است.

بر اساس آمار جودی، آمریکا در ماه دسامبر با ۸.۸ میلیون بشکه تولید سومین تولید کننده بزرگ نفت جهان بوده است. میزان تولید نفت امریکا در ماه نوامبر ۸.۹ میلیون بشکه بوده است.

صادرات نفت عربستان از ۸.۲۶ میلیون بشکه به ۸ میلیون بشکه در ماه دسامبر کاهش یافته که بیشترین کاهش ماهیانه صادرات این کشور از مِی ۲۰۰۳ تاکنون بوده است.