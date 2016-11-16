ضرورت حذف تشخیص مالیات علی الرأس و ساماندهی فرآیند اخذ مالیات

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان کاشفی شامگاه چهارشنبه در جلسهای که تحت عنوان شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، وی عدم دسترسی به اطلاعات جامع شرکتهای تولیدکننده کالاها و خدمات و مشاوران و پیمانکاران استانی و عدم آگاهی دستگاههای اجرایی از توان تولیدی استان را از مشکلات پیش روی استفاده از کالاها و خدمات استانی دانست.
کاشفی بالا بودن قیمت و عدم رعایت شاخصهای کیفی برای برخی از اقلام تولیدی به دلیل بازدهی نسبت به مقیاس پایین، عدم وجود قوانین لازم الاجرا برای دستگاهها جهت استفاده از کالاها و یا خدمات استانی، نبود کارگروه تخصصی جهت پیگیری و رصد خریدهای دستگاهها و شرکتهای دولتی را از دیگر موارد برشمرد.
وی با بیان مفاد پیش نویس آیین نامه نظام هماهنگ خرید و استفاده از کالاها و خدمات استان کرمانشاه گفت: به منظور حمایت از بخش خصوصی باید تقاضای موثر از محصولات داخل استان توسط دستگاههای اجرایی سازماندهی شود.
کاشفی افزود: اجرای نظام هماهنگ خرید و استفاده از کالاها و خدمات استان امکان دسترسی سریع و آسان دستگاهها به مایحتاج سالانه را فراهم میکند و دستگاهها و شرکتهای دولتی که از بودجه عمومی دولت با منابع داخلی خود مبادرت به خرید کالا و خدمات میکنند برای تامین نیاز دستگاه اجرایی متبوع خود از ظرفیتهای تولیدی و خدماتی استان استفاده کنند در غیر اینصورت اقدام لازم صورت میگیرد.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه بر ایجاد و راهاندازی کمیته یا گروه تخصصی متشکل از دستگاهها مرتبط با تولیدکنندگان بومی استان تاکید کرد.
از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست از سوی کاشفی بررسی مشکلات مالیاتی با محوریت حذف تشخیص مالیات به صورت علی الراس بر اساس تبصره ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم بود.
کاشفی با ارائه راهکار پیشنهادی در خصوص مورد مذکور گفت: با توجه به اجرای شدن نظام جامع مالیاتی به مدت سه سال در استان حذف تشخیص مالیات به صورت علی الراس برای عملکرد ۹۵ و بعد از آن و اجرایی نمودن تبصره ماده ۹۷ قانون مالیات مستقیم و لازمالاجرا بودن این تبصره در استان جهت سامان دهی اخذ مالیات اتخاذ شود.
در این نشست نظر اعضا برای انتخاب اعضای شورای گفتگو به رای گذاشته شد.
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