ششمين همايش آموزش سياسي تشكل هاي دانشجويي كشور پايان يافت

به گزارش خبرنگار "مهر" در مشهد، دكتر پرويز زاهدي در مراسم اختتاميه همايش آموزش سياسي تشكل هاي دانشجويي سراسر كشور گفت : بايد در خط مقدم مطالبات دانشجويي بر اساس اصولگرايي و آرمان خواهي باشد و اصولگرايي و نقادي ها زماني مي توانند بروز كنند كه عالمانه باشد .

زاهدي با اشاره به سرانه دانشجويي تصريح كرد : بودجه دانشگاه ها در سال جاري از رشد بسياري برخوردار شده است بطوريكه بودجه ها در بخش فرهنگي 10 برابر رشد داشته و در برخي دانشگاهها نيز تا 20 برابر رشد داشته و بودجه هاي پژوهشي حداقل به 3 برابر افزايش يافته است .

وي اظهار داشت : با برنامه ريزي هاي صورت گرفته بطور متوسط حداقل 55 درصد رشد داشته و در حالي كه اگر جريان عادي سنوات گذشته بود فقط 10 درصد افزايش پيدا مي كرد.