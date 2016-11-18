سرگردانی زائران در مهران/ خودروهای زوار گره ترافیکی ایجاد کردند

خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها، مجتبی کاور: دیروز ازدحام جمعیت به گونه بود که مأموران انتظامی و یگان ویژه با ایجاد چندین ایستگاه از میدان اربعین تا پل زائر و مسیر پایانه از ورود زائران جلوگیری می‌کردند تا در پایانه ازدحام جمعیت بیشتر نشود.

ازدحام جمعیت در سطح شهر مهران به‌گونه‌ای بود که در چندین ایستگاه مأمورین یگان ویژه با سامانه صوتی از زوار می‌خواستند که شهر مهران را ترک وبه استان خوزستان مراجعه کنند.

به‌رغم توصیه پلیس برای ترک کردن مرز مهران هرلحظه ازدحام جمعیت بیشتر و بیشتر شد به‌گونه‌ای که در مواردی یگان‌های مستقر در سطح شهر و حتی پل زائر قادر به کنترل جمعیت نبودند.

متأسفانه یکی از مشکلات اساسی که باعث گره ترافیکی در سطح شهر مهران برای برگشت مشکل‌ساز خواهد شد خودروهای رهاشده زوار است که در این راستا باید مسئولان برای کاهش ترافیک و کنترل آن چاره‌اندیشی کنند.

امکانات قبل از پایانه برای زائران طراحی شده و این در حالی است که مردم می گویند در خود پایانه در هر شرایطی به امید باز شدن مرز ماندگار هستند، هرچند مسئولان و مردم با تمام وجود برای خدمات رسانی تلاش می کنند ولی جمعیت بسیار زیاد است.

حجم زیاد زائران باعث شده خدمات رسانی در بخش های مختلف به خوبی صورت نگیرد، مردم مهران نیز جور مسئولان را کشیدند، درهای خانه‌های خود را به روی زائران معطل مانده در پشت مرز گشوده و ‌پذیرای آنها شدند.

برخی از زائران از کمبود امکانات در کنار مرز گله داشتند اما در عین حال تاکید کردند که زائر حسنیی در سوگ آن امام همام همه کمبودها را با جان و دل خریدار است و در انتظار ورود به خاک عراق و دیدار مرقد آن امام آزاده هستیم.

انتقال زائران از مرز مهران به مرزهای چزابه و شلمچه

با بسته شدن مرز مهران و با سرد شدن هوای شهر مهران زائران مستقر در پایانه مرزی مهران به مرزهای چذابه و شلمچه انتقال داده شدند، رئیس ستاد اربعین کشور نیز گفت: طرف عراقی هیچ گونه برنامه ای برای باز کردن مرز مهران ندارد و بنابر اظهار فرماندهان مرزبانی کشور عراق تمام توان این کشور برای انتقال زائران از کربلا و نجف بکار گرفته شده است.

مشکلی که تا حاد نشده باید حل شود

یکی از مهمترین مشکلات هم اکنون وجود هزاران زائر بدون ویزا و گذرنامه است، دولت عراق خواهان جدا کردن زائران بدون ویزا و عبور زائران با مدارک قانونی و ویزای عراق شده است، اما برخی از زائران که ویزا ندارند متاسفانه با تجمع خود در مرز مهران سبب طولانی شدن بسته ماندن مرز مهران شده‌اند.

مسئولان با همکاری مردم با تلاش کنند که این مشکل تا حادتر نشده مرتفع کنند، قطعا در چنین جمعیت شلوغی زمینه ارائه خدمات مطلوب به زائران فراهم نیست و باید تکلیف زودتر مشخص نیست.

در مهران همچنان ماندگار هستیم

یکی از زوار که موفق به رفتن کربلا نشده است، گفت: دیروز صبح خود را به مرز مهران رساندم تا ایام اربعین در کربلا باشیم.

مهدی شفعیی بیان داشت: از طریق یکی از دوستانم که به کربلا رفته بود وضعیت در کشور عراق برای اربعین جویا شدم که با نحوه صحبت کردن دوستم تصمیم گرفتم برای شرکت در مراسم اربعین خود را به کربلا برسانم.

این زائر گفت: امروز حضور همه مسلمانان در مراسم اربعین سبب خواهد شد که دشمنان اسلام قدری بیشتر هراسان شوند.

خدمات‌رسانی به‌تمامی زوار پشت مرز مهران

رئیس کمیته پشتیبانی ستاد اربعین استان ایلام بیان داشت: تعطیلی روز گذشته مرز مهران سبب شد هزاران زائر در پایانه مرزی و شهر مهران گرفتار شوند.

حشمت‌الله عسگری در گفتگو با مهر اظهار داشت: خدمات‌رسانی، پذیرایی و اسکان زائران تا پایان آیین اربعین و بازگشت زوار از عراق با تمام توان در سطح شهر مهران و شهرستان‌های اطراف در دستور کار کمیته پشتیبانی است.

وی بیان داشت: با توجه به ازدحام جمعیت زائران در مرز مهران و مسدود بودن مرز و همچنین بازگشت زائران از عراق تمهیدات لازم برای خدمت‌رسانی به زوار در حال انجام است.

وی افزود: همه موکب‌ها، ایستگاه‌های خدمات‌رسانی با مشارکت خیران، مردم مهمان‌نواز و نهادها در نقاط مختلف به‌ویژه شهر و مرز مهران از تمام توان خود برای خدمت‌رسانی به زائران استفاده می‌کنند.

عسگری گفت: با تمهیدات انجام‌شده امکاناتی نظیر آب، مواد غذایی، اسکان و پتو با توجه به برودت هوا در مهران برای اسکان اضطراری همه برنامه‌ریزی‌های لازم انجام‌شده است.

آمادگی کامل در استان برای بازگشت زوار

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان ایلام گفت: با توجه به موج بازگشت زائران اربعین حسینی احداث اردوگاه اضطراری اسکان زائران در مهران در دستور کار این جمعیت قرارگرفته است.

محمد سلیمانی در گفتگو با مهر بیان داشت: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته اردوگاه در محل پایانه برکت با دو هزار تخته چادر گروهی برای اسکان زائران دایر خواهد می‌شود این اردوگاه ظرفیت اسکان ۱۰ هزار نفر را در هر شبانه‌روز خواهد داشت.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر ایلام گفت: از ۲۰ آبان ماه تاکنون پنج هزار و ۹۵۳ زائر در شهرستان مرزی مهران توسط این جمعیت در ۱۴ مکان اقامتی موقت اسکان‌یافته‌اند.

وی افزود: امدادگران این جمعیت همچنین از ۲۰ آبان تاکنون به ۲۴ حادثه رانندگی زائران اربعین حسینی در جاده‌های منتهی به مرز بین‌المللی مهران در حوزه استحفاظی استان ایلام امدادرسانی کرده‌اند.

وی تعداد مجروحان این حوادث که به مراکز درمانی اعزام‌شده‌اند را ۱۰۲ نفر اعلام کرد و یادآور شد: در این مدت هشت هزار و ۲۸۱ زائر در مسیرهای پیوندی به مهران از خدمات درمانی وامدادی این جمعیت برخوردار شدند

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر ایلام بیان داشت : امدادرسانی این جمعیت از طریق ۲۳ پایگاه، سه فروند بالگرد، ۳۰ گروه موتوری امداد و نجات و به‌کارگیری ۲۰۰ امدادگر در حال انجام است.

سلیمانی گفت: عملیات امدادرسانی در زمان بروز حوادث احتمالی به زائران در شهرستان و مرز مهران از طریق ۴۰ دستگاه آمبولانس، ۱۰ خودروست نجات و هشت دستگاه موتور آمبولانس انجام می‌شود.

لزوم توسعه زیرساخت‌های مهران

نماینده مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی گفت: زیرساخت‌ها و امکانات در مرز مهران باوجود همه کارهایی که شده هنوز تا شرایط مطلوب و ایده آل فاصله دارد.

سلام امینی در گفتگو با مهر بیان داشت: با توجه به اینکه استان ایلام به دروازه ورود عتبات عالیات تبدیل‌شده دولت با اختصاص اعتبار ویژه در تقویت زیرساخت‌های ارتباطی استان گام بردارد.

نماینده مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: راه مهم‌ترین عامل توسعه زیرساخت‌ها در هر منطقه است و انتظار داریم که دولت در این راستا توجه جدی به استان ایلام داشته باشد.

امینی گفت: باید از تجربیات امسال برای رفع مشکلات استفاده کنیم تا در سال‌های آینده برای تردد زائران اربعین حسینی مشکلات کمتری در استان داشته باشیم.

گفتنی است به علت ازدحام و شلوغی زوار در شهر مهران و حجم بالای ترافیک در این مسیر از شامگاه پنجشنبه پلیس‌راه از حرکت زوار از مسیر دهلران به سمت مهران جلوگیری و آن‌ها را به سمت استان خوزستان هدایت می‌کردند.