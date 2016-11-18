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۲۸ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۴۰

کمیته تطبیق برنامه های آموزشی برای دانشجویان خارجی تشکیل می شود

کمیته تطبیق برنامه های آموزشی برای دانشجویان خارجی تشکیل می شود

تشکیل کمیته تطبیق و متناسب سازی برنامه های آموزشی برای دانشجویان خارجی در شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید منصور رضوی دبیر شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت با اعلام این خبر افزود: شورا به منظور تطبیق و متناسب سازی برنامه های موجود آموزشی با نیازهای دانشجویان خارجی با تشکیل این کمیته موافقت کرد.

رضوی گفت: این کمیته علمی مامور انطباق و متناسب سازی محتوای برنامه ها و نیازهای سلامت مردم کشور متبوع متقاضیان خارجی است. ضمن اینکه این برنامه ها صرفاً برای دانشجویان خارجی است و به هیچ عنوان قابل تسری به دانشجویان، دانشگاهها و برنامه های داخل کشور نیست.

دبیر شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت افزود: براساس این مصوبه علاوه بر دبیران شوراهای آموزشی حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت، معاون آموزشی، معاون یا مدیر بین الملل و مدیر گروه آموزشی دانشگاه پیشنهاد دهنده برنامه نیز از اعضای این کمیته خواهند بود.

کد مطلب 3827760
زهره بال

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