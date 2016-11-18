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۲۸ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۰۲

در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشـتی؛

مرکز رشد انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی تاسیس شد

مرکز رشد انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی تاسیس شد

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشـتی از تاسیس مرکز رشد انستیتو تحقیقات تغذیه ­ای و صنایع غذایی و افزایش مراکز رشد دانشگاه به ۴ مرکز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پرشکی شهیدبهشتی، دکتر افشین زرقی با اعلام این خبر افزود: به استناد رأی صادره در دویست و پنجاه و ششمین جلسه شورای گسترش دانشگاه­های علوم پزشکی با تأسیس مرکز رشد انستیتو تحقیقات تغذیه­ ای و صنایع غذایی در دانشگاه موافقت قطعی بعمل آمد.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: این کار در پی جهت گیری دانشگاه به سمت پژوهش های کاربردی و ترغیب پژوهشگران به تجاری سازی فعالیت های پژوهشی به ثمر رسید.

وی افزود: این مرکز رشد می تواند با جذب شرکت های دانش بنیان در زمینه صنایع غذایی بستر مناسبی برای تجاری سازی کارهای تحقیقات فراهم کند. 

زرقی یادآور شد: دو  مرکز رشد فناوری های نوین دندانپزشکی و مرکز رشد طب بازساختی نیز در سال جاری موفق به کسب مجوز تأسیس شدند و با تأسیس این مرکز جدید تعداد مراکز رشد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به چهار مرکز رسید.

کد مطلب 3827774

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