به گزارش خبرنگار مهر،محمدحسین اشرفی معاون مدیرکل آموزش‌وپرورش استان و رئیس نهضت سوادآموزی آذربایجان شرقی ظهر روز جمعه در جمع مدیران شهرستان سراب گفت: طبق برآوردهای انجام‌گرفته تا اول سال ۹۴ در استان آذربایجان شرقی ۱۲۴ هزار و ۷۸۸ نفر بی‌سواد در محدوده سنی ۱۰ الی ۴۹ سال وجود دارد که تلاش داریم تا با ایجاد نهضت فراگیر با همکاری بین بخشی سایر نهادها و اشخاص تأثیرگذار تا سال ۱۳۹۸بابی سوادی در استان خداحافظی کنیم.

وی با دعوت از شهروندان به کمپین معرفی یک بی‌سواد به کارشناسان نهضت سوادآموزی اظهار کرد: اگر هر نفر بتواند یک بی‌سواد را به ما معرفی کند اقدامات لازم برای جذب این بی‌سواد به فراگیری آموزش را انجام خواهیم داد.

اشرفی تعداد بی‌سوادان شهرستان سراب را ۳ هزار و ۷۰۵ نفر عنوان کرد و افزود: درصد باسوادی در استان ما ۹۵ درصد است که احتمالاً در سرشماری اخیر این رقم کاهش خواهد یافت.

این مقام مسئول در حوزه آموزش‌وپرورش ابراز امیدواری کرد: داشتن سواد در حد دوره ابتدایی مثل شناسنامه در مواردی همچون دریافت گواهی‌نامه و گذرنامه و سایر موارد مشابه الزامی شود.