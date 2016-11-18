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۲۸ آبان ۱۳۹۵، ۱۷:۴۲

معاون عملیات سازمان امداد و نجات خبر داد؛

استقرار سه تیم واکنش سریع در کربلا

استقرار سه تیم واکنش سریع در کربلا

معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر با اشاره به پوشش کامل امدادی محدوده زیارتی کربلا، از استقرار سه تیم واکنش سریع برای ارائه خدمات امدادی در هنگام بروز حوادث احتمالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهین فتحی گفت: مسئولیت بهداشت و درمان زائران عتبات برعهده مرکز پزشکی حج و زیارت است، اما با تعامل صورت گرفته برای خدمات‌دهی مناسب‌تر و پوشش امدادی مراسم اربعین، نیروهای سازمان امداد و نجات نیز در قالب تیم‌های عملیاتی در امر خدمت‌رسانی، ورود پیدا کرده‌اند.

وی افزود: تعدادی از نیروهای امدادی در قالب تیم‌های ۵ نفره با هماهنگی مرکز پزشکی با داروهای بدون نیاز به نسخه، شیف‌بندی شده و در خیابان‌های اطراف حرمین مستقر هستند و خدمات سرپایی ارائه می‌کنند.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر با اشاره به استقرار آمبولانس‌های هلال‌احمر در کربلا و نجف و در مسیر پیاده‌روی زائران، گفت: این آمبولانس‌ها همراه با کادر درمانی برای ارائه خدمات درمانی به عنوان درمانگاه، ارائه خدمت می کنند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش مراجعه به درمانگاه‌های جمعیت هلال‌احمر، مقرر شده است تا نیروهای امداد و نجات نیز در حوزه درمان همکاری لازم را داشته باشند و لذا هم در نجف و هم کربلا پزشکان، پیراپزشکان و نجاتگران مشغول خدمت‌رسانی به زائران هستند.

کد مطلب 3828011
حبیب احسنی پور

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