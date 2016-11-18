استقرار سه تیم واکنش سریع در کربلا

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهین فتحی گفت: مسئولیت بهداشت و درمان زائران عتبات برعهده مرکز پزشکی حج و زیارت است، اما با تعامل صورت گرفته برای خدمات‌دهی مناسب‌تر و پوشش امدادی مراسم اربعین، نیروهای سازمان امداد و نجات نیز در قالب تیم‌های عملیاتی در امر خدمت‌رسانی، ورود پیدا کرده‌اند.

وی افزود: تعدادی از نیروهای امدادی در قالب تیم‌های ۵ نفره با هماهنگی مرکز پزشکی با داروهای بدون نیاز به نسخه، شیف‌بندی شده و در خیابان‌های اطراف حرمین مستقر هستند و خدمات سرپایی ارائه می‌کنند.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر با اشاره به استقرار آمبولانس‌های هلال‌احمر در کربلا و نجف و در مسیر پیاده‌روی زائران، گفت: این آمبولانس‌ها همراه با کادر درمانی برای ارائه خدمات درمانی به عنوان درمانگاه، ارائه خدمت می کنند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش مراجعه به درمانگاه‌های جمعیت هلال‌احمر، مقرر شده است تا نیروهای امداد و نجات نیز در حوزه درمان همکاری لازم را داشته باشند و لذا هم در نجف و هم کربلا پزشکان، پیراپزشکان و نجاتگران مشغول خدمت‌رسانی به زائران هستند.