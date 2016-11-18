به گزارش خبرنگار مهر، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بعد از ظهر جمعه از مکان استقرار و روند ارائه خدمات سلامت به زائران پاکستانی در زائر سرای امام رضا (ع) زاهدان بازدید کرد.

دکتر سید مهدی طباطبایی در حاشیه این بازدید اظهار داشت: تمامی زائرین پاکستانی که از ابتدای ایام محرم تاکنون از طریق مرز میرجاوه و به منظور سفر به کربلا وارد استان شده اند به محض ورود تحت پوشش برنامه های سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان قرار گرفته اند.

وی افزود: تاکنون بیش از ۲۳ هزار زائر پاکستانی از طریق مرز میرجاوه وارد استان شده اند که پس از استراحت در زائر سرای امام رضا(ع) به سمت استان های غربی کشور رهسپار شده اند.

وی ضمن تقدیر از تیم های فوریت های سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و همچنین کادر بهداشت و درمان این دانشگاه تصریح کرد: با همت و تلاش شبانه روزی این عزیزان به محض ورود زائران برنامه هایی از قبیل بیماریابی، مراقبت مادران باردار و همچنین واکسیناسیون کودکان زیر ۱۵ سال با هدف پیشگیری از شیوع بیماری های واگیر انجام می شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان خاطر نشان کرد: شناسایی سه مورد مثبت مالاریا و زایمان یک مادر زائر به محض ورود به مرز با اقدام سریع تیم های سلامت دانشگاه از مهمترین موارد درمانی و بهداشتی در بین این زائران بوده است و تعدادی از زائران که نیازمند مراقبت بوده اند نیز با اعزام به درمانگاه ها بصورت سرپایی تحت درمان قرار گرفتته اند.

وی تصریح کرد: با توجه به برنامه ریزی ها و هماهنگی های انجام شده تمامی خدمات سلامت برای زائران پاکستانی رایگان است.