مجلس در مورد تحقیق ازطرح تحول سلامت تصمیم می گیرد/سئوال ازطیب نیا

به گزارش خبرنگار مهر، مجلس شورای اسلامی روز های سه شنبه و چهار شنبه هفته جاری تشکیل جلسه خواهد داد.

دستور کار صحن علنی مجلس به شرح زیر است:

۱- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مجارستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه به انضمام پروتکل الحاقی

۲- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد

۳- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لیتوانی

۴- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در زمینه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی

۵- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک

۶- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی

۷- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه موافقتنامه همکاری‌ و کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره

۸- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان

۹- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و ژاپن

۱۰- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد: لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان

۱۱- گزارش کمیسیون عمران در مورد: لایحه اصلاحات پیوست کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا مورخ ۱۹۷۴ (۱۳۵۳) و آیین‌نامه بین‌المللی امنیت کشتی‌ها و تسهیلات بندری (آی. اس. پی.اس)

۱۲- گزارش کمیسیون انرژی در مورد: لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان در زمینه ادامه ساخت، بهره‌برداری و استفاده از منابع آب و انرژی سدها و نیروگاه‌های برقابی خداآفرین و قیزقلعه‌سی بر روی رودخانه ارس

سوالات آقایان : جهانبخش محبی‌نیا نماینده محترم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب و سید علی ادیانی نماینده محترم قائمشهر، سوادکوه و جویبار از وزیر امور اقتصادی و دارایی

موارد زیر نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

۱- گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه اختصاص و توزیع منابع در طرح تحول سلامت

۲- گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر رد تقاضاهای تحقیق و تفحص از بررسی روند مبارزه با قاچاق کالا و بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف