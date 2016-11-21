اختصاص اوراق اسلامی برای تامین بودجه تعمیر و تجهیز دانشگاهها

محمدعلی برخورداری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بودجه تعمیر و تجهیزات دانشگاه ها گفت: این مشکل برای همه دانشگاه ها وجود دارد، شاید تنها یک یا دو دانشگاه باشند که بودجه تعمیر و تجهیزات را دریافت کرده باشند.

وی با بیان اینکه این یک مشکل ریشه ای است، یادآور شد: تعمیرات خوابگاه‌ها و آزمایشگاه ها باید ۱۰۰ درصد در تابستان انجام شود و نمی توان در طول سال تحصیلی این کار را انجام داد.

رئیس دانشگاه علم و صنعت افزود: سال گذشته، اول تابستان بودجه تعمیرات و تجهیزات به دانشگاه ها اختصاص داده و تعمیرات انجام شد، ولی امسال هنوز تا این لحظه بودجه مذکور را ارائه نداده اند، از طرفی هم نمی توان تعمیرات را انجام نداد.

وی ادامه داد: برای همین اساس در تابستان سال جاری با اختصاص هزینه های سایر بخش ها دراین بخش، تا اندازه ای تعمیر و تجهیز خوابگاه ها را انجام دادیم و در انتظار اختصاص بودجه مذکور هستیم تا هزینه هایی را که از سایر بخش ها دریافت کرده ایم، برگردانیم.

برخورداری افزود: در حال حاضر وعده داده شده است، که برای بودجه تعمیرات و تجهیزات، اوراق اسلامی اختصاص دهند، که با رایزنی های صورت گرفته مقررشده، بخشی از این بودجه نقدی و بخش دیگر به صورت اوراق اسلامی ارائه شود.