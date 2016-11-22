۶۴۰۰ مددجوی خراسان شمالی تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد خراسان شمالی، حسن نعمتی اظهار کرد: بیمه‌های اجتماعی از جایگاه خاصی برخور است و فاکتوری مهم در توانمندسازی خانواده‌ها به شمار می‌رود، به‌این‌ترتیب کمیته امداد به دنبال آن است تا شرایطی را فراهم کند که تمامی مددجویان بتوانند از این بیمه‌ها بهره‌مند شوند.

وی بابیان اینکه عمده این گروه، زنان سرپرست خانوار و افرادی هستند که به‌نوعی شغل دارند و فعالیتی را انجام می‌دهند، افزود: هم‌اکنون بیش از دو هزار و ۴۰۰ نفر از زنان سرپرست خانوار و بیش از چهار هزار مجری طرح‌های اشتغال، تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان بیان داشت: اکثر زنان سرپرست خانوار که با دریافت وام کمیته امداد برای خوداشتغالی ایجاد کرده‌اند در مرحله اول در اولویت بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند و هدف ما تشویق برای توانمندی مددجویان است.

وی تصریح کرد: یکی از رویکردهای اساسی کمیته امداد به‌عنوان یک‌نهاد حمایتی تلاش برای رساندن افراد تحت پوشش به شرایط مطلوب و مناسب خوداتکایی و خودکفایی است که می‌تواند بستر تحول اساسی را فراهم آورد.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان با اشاره به اثرات ملموس بیمه تأمین اجتماعی در توانمندی خانواده‌های محروم، گفت: با توجه به اینکه این نهاد به دنبال ارائه خدمات مؤثر برای توانمندی خانواده‌های تحت پوشش است به‌این‌ترتیب اجرای طرح بیمه اجتماعی می‌تواند مؤثر باشد.

نعمتی در رابطه با بیمه تأمین اجتماعی زنان سرپرست خانوار و مجریان طرح‌های اشتغال گفت: زنان سرپرست خانوار شهری کمتر از ۵۰ سال سن و مددجویان دریافت‌کننده وام اشتغال می‌توانند تحت پوشش این بیمه قرار بگیرند و حق بیمه این افراد جهت استفاده از مزایای بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت از سوی کمیته امداد به‌صورت رایگان پرداخت می‌شود.

وی یادآور شد: تاکنون این نهاد موفق شده است با حمایت از بیمه تأمین اجتماعی مددجویان بیش از ۱۰۰ زن سرپرست خانوار و حدود ۴۰ نفر از مردان مجری طرح‌های اشتغال را به توانمندی برساند و هم‌اکنون از تأمین اجتماعی مستمری دریافت می‌کنند.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان شمار بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی در بخش مجریان طرح‌های اشتغال را بیش از چهار هزار نفر برشمرد و افزود: حدود ۶۰ درصد از این افراد را جامعه مردان و باقی‌مانده زنان مجری طرح‌های اشتغال هستند.

نعمتی بیان کرد: با اجرای این طرح مددجویانی که بازنشسته می‌شوند از زیرپوشش کمیته امداد خارج و به‌عنوان مستمری‌بگیر بازنشستگی تأمین اجتماعی شناخته می‌شوند.

وی با اشاره به سهمیه این نهاد در بخش توسعه بیمه زنان سرپرست خانوار گفت: سال گذشته یک هزار نفر سهمیه به بیمه زنان سرپرست خانوار کمیته امداد استان اختصاص یافت که با تلاش‌های مستمری که از سوی این نهاد در این بخش صورت گرفت، بیش از ۳۲۰ زن سرپرست خانوار وارد چرخه بیمه‌های تأمین اجتماعی شدند و امسال با پیگیری‌های جدی کمیته امداد استان باقی‌مانده این سهمیه جذب خواهد شد.

نعمتی اظهار کرد: بر اساس توافقات انجام‌شده پس از ۱۰ سال سابقه بیمه، زنان مذکور بازنشسته می‌شوند و مستمری بازنشستگی دریافت می‌کنند.