به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، مسعود خوانساری در نشست هیات ایرانی در اتاق بازرگانی ایالت کارینتیا، با بیان اینکه اتریش می‌تواند جزو اولین کشورهایی باشد که سرمایه‌گذاری بزرگی در ایران انجام دهد، گفت: البته این مهم، منوط به رفع موانع و مشکلات و نیز تشویق سرمایه‌گذارها به حضور در ایران است.

رئیس اتاق تهران با بیان اینکه در چند سال گذشته به دلیل وجود تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، رابطه ایران و اتریش کاهش پیدا کرد، افزود: البته این در حالی است که ایران سابقه خوبی در پرداخت‌های خود به شرکای خارجی داشته است؛ نحوه پرداخت بدهی‌های ایران به گونه‌ای بوده است که کمتر کشوری را می‌توان یافت که مانند ایران بدهی نداشته باشد، یا بدهی خارجی‌اش بسیار ناچیز باشد.

در ادامه یورگن مندل، رئیس اتاق بازرگانی ایالت کارینتیا به سفر چندی قبل هیات تجاری این اتاق به تهران در ماه می اشاره کرد و گفت: سفر ما به تهران با بازخوردهای خوبی در رسانه‌های مختلف مواجه شد و بعد از آن شرکت‌های اتریشی بارها و بارها خودشان به تنهایی به ایران سفر کردند تا با بنگاه‌های ایرانی دیدار و گفت‌وگو برای همکاری داشته باشند.

وی درباره موانع و مشکلات موجود بر سر روابط اقتصادی بین ایران و اتریش ادامه داد: ما باید در این جلسات مشکلات و موانع را مطرح کنیم و برای از میان برداشتن آنها راه‌حل ارائه دهیم تا تجارت بین ایران و اتریش توسعه یابد. در این میان اتریش علاقه‌مند است ارتباط‌ دو کشور گسترده‌تر شود؛ اما پیش شرط این کار برقراری روابط بانکی است. این مساله هم البته مشکل ایران یا اتریش نیست و ما امیدواریم که به زودی برطرف شود.

مندل در ادامه به بیمه صادراتی کنترل‌بانک اشاره کرد و گفت: کنترل‌بانک در اتریش مانند بیمه هرمس در آلمان عمل می‌کند. به این شکل که برای شرکت‌های اتریشی، بیمه صادراتی صادر می‌کند تا ریسک صادرات را برای آنها کاهش دهد و شرکتها را به صادرات تشویق کند. با این همه، باید مسایل بانکی حل شود تا موسساتی مانند کنترل‌بانک بتوانند ضمانت‌های صادراتی ارائه دهند. کنترل‌بانک صنایع بزرگ را بیمه می‌کند و این بیمه مزیتی مهم برای سرمایه‌گذارها محسوب می‌شود.

مندل، گفت: قدم اول از طرف کشور اتریش برداشته شده است. سقف پوشش یک میلیارد یورویی کنترل‌بانک از جمله این اقدامات است. این میزان سقف پوشش بیمه‌ای برای صنایع و اقتصاد اتریش مطلوب است اما نیاز است که در ادامه مسیر این رقم افزایش یابد. همان‌طور که سقف پوشش بیمه‌ای اتریش با بعضی دیگر از کشورها فزاینده است.

پوشش بیمه‌ای یک میلیارد یورویی کنترل‌بانک اتریش

در ادامه این نشست، عبدالله مولایی، سفیر ایران در اتریش نیز با اشاره به بهبود شاخص‌های کلان اقتصاد در ایران در دو سال گذشته، گفت: ماه گذشته بدهی مختصر ایران به اتریش کاملا پرداخت و تسویه شد.

مولایی افزود: بسیاری از بانک‌های ایرانی از طریق سوئیفت به همتایان اتریشی خودشان متصل شده‌اند. تعدادی از بانک‌های کوچک و متوسط اتریشی روابط کارگزاری خودشان را با برخی از بانک‌های ایران از سر گرفته‌اند. برخی از بانک‌های بزرگ اتریشی نیز در حال مذاکراه با بانک‌های ایرانی به ویژه بانک مرکزی هستند و در آینده نزدیک روابط کارگزاری با نظام بانکی ایران را از سر می‌گیرند.

سفیر ایران در اتریش با اعلام این خبر که کنترل بانک به تازگی سطح پوشش بیمه‌ای پروژه‌های مربوط به ایران را تا یک میلیارد یورو افزایش داده است، گفت: البته این رقم نیز انعطاف‌پذیر است و اگر فراتر از این هم پروژه‌هایی در دستور کار همکاری بین دو کشور قرار بگیرد طبیعتا این سقف افزایش پیدا خواهد کرد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی ایران نزد بانک مرکزی اتریش حساب رسمی باز کرده است. با این اقدام نقل و انتقال پول بین دو بانک مرکزی به سهولت انجام می‌شود. پیشنهاد رئیس بانک مرکزی ایران این است که مشکلات بانکی دو کشور مورد به مورد بررسی و حل شود.

مولایی عنوان کرد که در حال حاضر فضای مساعدی برای توسعه همکاری‌های دو کشور فراهم شده است؛ اگرچه بعضی موانع هنوز پابرجا است، اما بهتر است نمایندگان جامعه تجاری منتظر حل تمام مسایل نباشند و خودشان به حل مشکلات کمک کنند.

وی افزود: خوشبختانه در سطح دولتی و رسمی مروادات مطلوبی بین دو کشور برقرار است و به عنوان نمونه هفته آینده وزیر کشاورزی ایران دیداری از اتریش خواهد داشت.