به گزارش خبرگزاری مهر به نقل پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق تعاون ایران، علیرضا قراگوزلو گفت: از آنجایی که مجمع جهانی تعاون بخش آسیا و اقیانوسیه، بالاترین مرجع بخش تعاون در جهان است و به دلیل ارتباطاتی که این مجمع با سازمان ملل در زیر شاخه UNDP (برنامه عمران سازمان ملل متحد) و ILO (سازمان جهانی کار) دارد، برگزاری اجلاس آن برای ایران، امری بسیار مهم به شمار می‌آید.

معاون بین‌الملل اتاق تعاون ادامه داد: علاوه بر تاثیر مهم در بخش تعاون، با توجه به اینکه حضور در این اجلاس، ثبت‌نامی است و اعضاء حق عضویت بالایی می‌پردازند، در کنار درآمدزایی به صورت مستقیم، به طور قطع موجبات درآمدزایی غیرمستقیم برای کشور نیز محصول جانبی این میزبانی خواهد بود.

وی برگزاری این مجمع را از نظر جایگاه بین‌المللی به دلیل حضور نماینده ICA GLOBAL (مجمع جهانی تعاون) و سایر اعضای هیات‌مدیره را بسیار مهم دانست.

معاون امور بین‌الملل اتاق تعاون ایران با اشاره به مزایای فراوان برگزاری این مجمع در ایران گفت: با این میزبانی، امکان مطرح کردن ایران در اجلاس جهانی که پاییز سال ۲۰۱۷ در مالزی برگزار می‌شود، به وجود خواهد آمد و این امر، عملا یکی از بهترین اتفاقات در بخش تعاون خواهد بود و دستاوردهای زیادی برای کشور در پی خواهد داشت.

قراگوزلو خاطرنشان کرد: یکی از استراتژی‌های کشورها برای داشتن نفوذ پایدار و مستمر در فضای بین‌المللی، میزبان شدن در مجامع است که خوشبختانه این امر با رایزنی‌های صحیح و لابی‌گری‌های مناسب برای ایران مهیا شد.

وی ادامه داد: در شرایطی که رئیس مجمع جهانی تعاون بخش آسیا و اقیانوسیه، فرد ذی‌نفوذ چینی و نایبرئیس اول نماینده پر نفوذ مجلس هند و رییس اتاق تعاون هند است، دریافت میزبانی کار ساده‌ای نبوده، اما با لابی‌هایی که در هیات‌مدیره صورت گرفت، وضعیت به نحوی پیش رفت که برای میزبانی ایران اجماع باشد.

قراگوزلو به برنامه‌ریزی صحیح و تعریف نیازها برای برگزاری مناسب مجمع اشاره کرد و افزود: ما در ۹۰ روز آینده، میزبان هیاتی از ICA برای بررسی مکان و سایر مقدمان اجلاس خواهیم بود، بنابراین تمام حوزه‌های بخش تعاون از جمله حمل و نقل، کشاورزی، بانک و بیمه باید برای این موضوع برنامه‌ریزی مناسب داشته باشند، تا ضمن معرفی ایران به سایر کشورها بتوانند از دستاوردهای بی‌شمار آن بهره‌مند شوند.

معاون بین‌الملل اتاق تعاون ایران افزود: در آسیا کشورهایی از جمله کره، ژاپن، سنگاپور، استرالیا، نیوزلند، چین و هند بخش تعاون بسیار قوی دارند و حضور آنها در چنین فضاهایی برای ایران، بسیار مهم است.

وی ابراز امیدواری کرد تا ایران با میزبانی سیزدهمین اجلاس منطقه‌ای مجمع جهانی تعاون، علاوه بر نفوذ بیشتر در ICA بتوانیم جدا از منافع مستقیم، برکات بیشتری را برای بخش تعاون به ارمغان آورد.