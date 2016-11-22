رئیس جمهور امریکا بر اساس واقعیات عمل خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، علی اکبر صالحی در حاشیه مراسم «گرامیداشت روز جهانی مقابله با آثار جنگ در محیط زیست» در جمع خبرنگاران افزود: تا امروز برجام به خوبی پیش رفته و تنها در بحث تحریم‌ها با کندی‌هایی روبرو بودیم که به علت عملکرد بانک‌های بزرگ که وزارت امور خارجه به جد این مساله را پیگیری می‌کند.

رئیس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: برجام به خوبی جلو رفته و برخلاف تصورات مشکلی در آینده نخواهیم داشت.

وی در پاسخ به اینکه آیا تغییری پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا وجود داشته است یا خیر؟ گفت: وقتی رئیس جمهور آمریکا عملا سکاندار و عهده‌دار سمت خود شود؛ در چهارچوب واقعیات عمل خواهد کرد زیرا برجام برنامه میان دو کشور نیست.

صالحی افزود: تصور ما این است که مشکل چندانی نخواهیم نداشت و مسئولان ما نیز همواره نشان داده‌اند که در تصمیم‌گیری‌ها هشیارانه و آگاهانه عمل کردند.

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: میان جنگ و محیط زیست ارتباط وجود دارد و از زمان کنفرانس استکهلم بر این مساله تاکید شده و فرازها و فرودهای زیادی را طی کردیم تا به درک جمعی در این زمینه برسیم.

وی با بیان اینکه پیشرفت خوبی در این زمینه وجود داشته است، گفت: البته اکنون چالش‌ها در این موضوع شکل پیچیده‌تری گرفته است بنابراین لازم است که کارشناسان به محیط زیست در این زمینه اقدام کنند.

صالحی با بیان اینکه هر روز شاهد مناقشات و اخبار دلخراشی از رنج انسان‌ها و تخریب سکونت‌گاه هستیم، اظهار کرد: بسیار مهم است که برای کنترل این خشونت‌های افسارگسیخته در سطح منطقه و بین‌المللی جواب مشخصی یابیم و همچنین در زمینه آثار تخریبی جنگ بر محیط زیست چه در زمین چه در آب و چه در هوا اقدامی کنیم.

معاون رئیس جمهور گفت: مناقشات از آغاز تمدن بشری محیط زیست را تخریب کرده است و در زمان ما به علت گسترش ابزارهای جنگی بیشتر شده و به ویژه منطقه ما را متاثر کرده است که نیازمند همکاری‌های بین‌المللی و حمایت جهانی در این زمینه هستیم.

وی ادامه داد: جامعه بین‌الملل به ویژه سازمان ملل و شورای امنیت در جایگاهی قرار نگرفته‌اند که مناقشات مسلحانه را حل و فصل کنند و از پیامدهای آن جلوگیری کنند. ما همه می‌دانیم جامعه بین‌المللی از سال ۱۹۹۲ تلاش‌های جدیدی را برای ایجاد ابزار و مقرراتی برای جلوگیری از پیامد مناقشات پیش‌بینی کرده و کشورهای مختلف در سطح ملی و فراملی به آن پرداخته‌اند و ما نیز توانسته‌ایم براساس توافقنامه‌های موجود پا به پا به این چالش‌ها مقاومت کنیم.

صالحی گفت:‌ اکنون آژانس‌های بین‌المللی باید به ابعاد مساله تاثیر جنگ بر محیط زیست بپردازند و ادبیات غنی را در این موضع ادامه دهند که در این زمینه دو نکته محافظت حقوقی از محیط زیست در زمان جنگ و نقش منابع طبیعی در صلح وجود دارد.

معاون رئیس جمهور توضیح داد: اتخاذ مکانیزم صلح‌ساز بعد از مناقشات می‌تواند به ایجاد ساختارها و نهادهایی کمک کند و از رنج انسان‌ها جلوگیری کند.

وی افزود: می‌توان مناقشات را حل کرد و به سوی مذاکره رفت. توافق هسته‌ای نشان داد که از طریق دیپلماسی می‌توان مسیر را هموار کرد.

رئیس سازمان انرژی اتمی: ۱۱ تن آب سنگین به عمان فرستاده شده و طرف مقابل نیز برای خرید، اعلام آمادگی کرده است.

صالحی در پایان افزود: ما در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی به دیالوگ و همکاری متعهد هستیم و در سطوح مختلف و در چهارچوب سناریوی برد – برد نقش خود را در زمینه صلح و پیشرفت به عنوان جزء لاینفک توسعه پایدار انجام می‌دهیم.