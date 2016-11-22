تقویت و حمایت از تشکل های صادراتی در استان یک ضرورت است

به گزارش خبرنگار مهر، جبار کیانی‌ ظهر سه شنبه در همایش بزرگداشت روز ملی صادارت افزود: مهمترین راه فرار از اقتصاد متکی به نفت حضور بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت است.

وی با بیان اینکه صادرات غیر نفتی استان با وجود ظرفیتهای بالقوه در بخشهای مختلف محدود است، گفت: حضور در بازارهای بین المللی و توسعه صادرات غیر نفتی در استان بیانگر اقتدار ملی و عدم اتکا به اقتصاد تک محصولی است.

کیانی نبود سرمایه در گردش، بالا بودن سود تسهیلات، عدم رغبت برای اخذ تسهیلات ارزی و نبود فرهنگ صادراتی را از مشکلات پیش روی صادرات استان عنوان کرد.

وی تصریح کرد: نبود زیرساختهای مناسب، نبود صنایع تبدیلی، تکنولوژی تولید، عدم تبلیغات مناسب، بازاریابی ضعیف، عدم آشنایی تجار و بازرگانان با قوانین و مقررات نیز از دیگر مشکلات صادرات غیر نفتی استان است.

کیانی با بیان اینکه هزینه تولید در استان هفت درصد بیشتر از سایر استانها است، تصریح کرد: در دولت یازدهم بیشترین تلاش برای کاهش وابستگی به نفت انجام شده است.

وی توسعه شناخت بازارهای صادراتی و حمل و نقل را از مهمترین راهکارهای توسعه صادارت غیر نفتی استان عنوان کرد.

کیانی افزود: در این راستا شناسایی بازارهای مختلف و استانداردسازی محصولات تولیدی ضروری است.