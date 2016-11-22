سیاستهای کلی دانشگاهها در ایام ۱۶ آذر/ ایجاد فضای پرنشاط دانشجویی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، بیست و هفتمین نشست معاونان دانشجویی دانشگاه های منطقه ۳ کشور با حضور دکتر مجتبی صدیقی معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان کشور با موضوعاتی همچون مسایل خوابگاهی و صنفی در دانشگاه تبریز برگزار شد.

رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: در حوزه خوابگاهی کارهای مناسبی انجام شده و با هزینه ای بالغ بر ۲۸۰ میلیارد ریال ۶۳ خوابگاه از درجه ۵ به درجه ۳ ارتقا یافته و تا پایان سال آینده نیز ۲۰۹ خوابگاه از رتبه ۴ به رتبه ۲ ارتقاء خواهند یافت.

وی افزود: تشکیل جلسات منظم در مناطق برای هماهنگی های بیشتر و استفاده از تجارب همدیگر بسیار مهم است و این امر می تواند در برنامه ریزی های پیش رو به عنوان بازوی مشورتی وزارت علوم نقش برجسته ای ایفا کند.

صدیقی افزود: در حوزه تغذیه نیز تنوع بخشی به غذاهای دانشجویان و ارایه تسهیلات تغذیه ای، از اقدامات موفقی است که در این مناطق انجام گرفته و دانشگاه تبریز از موفق ترین دانشگاه ها در این زمینه است که امروز نیز با افتتاح دو رستوران روند رو به رشدی را در این دانشگاه شاهد هستیم.

رئیس سازمان امور دانشجویان با اشاره به فرا رسیدن ۱۶ آذر و روز دانشجو نیز گفت: سیاست کلی دانشگاه ها در ایام ۱۶ آذر باید ایجاد فضای پر نشاط برای دانشجویان باشد؛ این روز، یک روز ضد استکباری است، اما باید در کنار فعالیت های سیاسی و ضد استکباری، با ارایه برنامه های مختلف ورزشی و فرهنگی، روزهای پر نشاطی را برای دانشجویان فراهم آوریم.