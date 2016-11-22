https://mehrnews.com/xGzLF ۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۳۹ کد مطلب 3831390 اخبار کوتاه اقتصاد اخبار کوتاه اقتصاد ۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۳۹ بیابانی: باغات مرکبات مازندران از سرما در امان مانده است عنایت الله بیابانی رییس اتحادیه مرکبداران کشور گفت: با وجود تداوم کاهش دما و بارش ها، در شرایط فعلی باغات مرکبات مازندران از گزند سرما در امان مانده است. کد مطلب 3831390 کپی شد مطالب مرتبط کشاورزان به طبیعت،بیش از بیمه اعتماد دارند/ پیامدهای یک حمایت ناقص توصیه به باغداران مازنی/برداشت مرکبات یخزده را در اولویت بگذارید برچسبها مرکبات مازندران باغات عنایت الله بیابانی
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