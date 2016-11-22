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۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۳۹

بیابانی: باغات مرکبات مازندران از سرما در امان مانده است

عنایت الله بیابانی رییس اتحادیه مرکبداران کشور گفت: با وجود تداوم کاهش دما و بارش ها، در شرایط فعلی باغات مرکبات مازندران از گزند سرما در امان مانده است.

کد مطلب 3831390

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