بیمه قالیبافان کشور امسال ۱۷۶۰میلیون تومان اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی‌هریس بعداز ظهر سه شنبه در جلسه بررسی مشکلات بیمه‌ای قالیبافان در سالن جلسات حوزه استانداری آذربایجان غربی از بیمه ۴۰۰ هزار نفر قالیباف در کشور خبر داد و افزود: این در حالی است که ۴۱۰ میلیون تومان از این رقم اختصاص داده شده است.

معاون امور بازاریابی مرکز ملی فرش ایران بهره‌مندی از خدمات بیمه تامین اجتماعی را یکی از دغدغه‌های مهم در این زمینه دانست و یادآوری کرد: برای رفع چالش‌های موجود در این زمینه لازم است به صورت جدی تلاش شود.

عزیزی با تاکید بر اینکه باید تلاش شود از طریق نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعتبار لازم در این زمینه در بودجه سال آینده گنجانده شود اظهار داشت: بیش از ۷۰۰ هزار نفر در بخش‌های مختلف صنعت فرش کشورمان مشغول فعالیت هستند.

وی با اشاره به اینکه این افراد در حوزه‌های مرتبط با این رشته مبنی بر رنگرزی، رفوگری، بافندگی و ... در حال فعالیت هستند، ادامه داد: در زمان اعلام فراخوان برای خدمات بیمه‌ای حدود ۴۹۰ هزار نفر از این جمعیت مراجعه کردند.

عزیزی با بیان اینکه قبل از سال ۱۳۸۵ در ارتباط با جمعیت قالیباف سرشماری انجام شده است اضافه کرد: طیف گسترده‌ای در این زمینه مشغول فعالیت هستند ولی فقط برای ۷۲ هزار نفر کارت قالیبافی صادر شده است.

معاون امور بازاریابی مرکز ملی فرش ایران با اشاره به اینکه برخی قالیبافان در مناطق روستایی همچنین دورافتاده به این هنر و صنعت مشغول شده‌اند، اضافه کرد: اساسا برای آنها امکان مراجعه برای دریافت خدمات همچنین اخذ کارت قالیبافی وجود ندارد.

عزیزی با اشاره به لزوم تلاش برای ارتقای بازار و توسعه صنعت فرش کشور، تاکید کرد: بسترهای موردنیاز برای شناساندن همچنین توسعه کمی و کیفی فرش ایران باید فراهم شود، همچنین برای بهینه‌سازی وضعیت اقتصادی تجاری می‌توان به این واسطه قدم برداشت.

وی حمایت از تشکل‌های مختلف مردمی، هنرمندان، بافندگان، صادرکنندگان و همه دست‌اندرکاران این عرصه را خواستار شد و ادامه داد: این صنعت و هنر ملی در توسعه صادرات کشور می‌تواند تاثیرگذار شود.

عزیزی در ادامه معرفی موثر این محصول با ارزش در بازارهای داخلی، منطقه‌ای و جهانی را مورد تاکید قرار داد و گفت: برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، هدایت، حمایت و نظارت در این زمینه می‌تواند موثر واقع شود.