«چگنی» در مقابل کوه مشکلات/ شهرستانی مستعد در اوج محرومیت

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: شهرستان نوپای چگنی که از سال ۸۸ رسماً فعالیت خود را آغاز کرد با هزار و ۶۳۰ کیلومترمربع مساحت یکی از شهرستان‌های استان لرستان به شمار می‌رود که بر اساس آخرین سرشماری در سال ۹۰ دارای ۴۳ هزار و ۲۳۰ نفر جمعیت بوده و ۵۱ درصد از این جمعیت را مرد و ۴۹ درصد دیگر آن را زنان تشکیل می‌دهند.

این شهرستان دارای ۲۰۲ روستا بوده و از این تعداد ۱۹۶ روستا دارای سکنه است که دارای سه بخش «مرکزی»، «شاهیوند» و «ویسان» بوده و «تشکن»، «کشکان شمالی و جنوبی»، «ویسیان»، «شوراب» و «دوره» شش دهستان این شهرستان را تشکیل داده‌اند.

شهرستانی در آرزوی توسعه و پیشرفت

شهرستان چگنی دارای هفت هزار هکتار زمین آبی و ۳۸ هزار هکتار زمین دیم بوده و همچنین در این شهرستان هزار و ۵۳۰ هکتار باغات و هزار و ۱۹۵ هکتار از خاک آن را جنگل تشکیل داده است.

این شهرستان علیرغم وجود پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بالقوه همچنان در آرزوی توسعه و پیشرفت در تمامی زمینه‌های مختلف از قبیل زیرساخت‌های عمرانی، خدماتی، فرهنگی و درمانی است.

مردم این شهرستان نبود بیمارستان و عدم وجود متخصص، نبود پایانه مسافربری، کمبود مراکز آموزش عالی، نبود شهرک صنعتی، عدم وجود مصلای برای اقامه نماز جمعه، نبود طرح‌های بزرگ آبی، بیکاری جوانان، وضعیت نامناسب معابر و جاده‌های شهرستان و عدم پوشش آنتن دهی مخابرات و کمبود زیرساخت‌های آن را از مهم‌ترین مسائل و مشکلات چگنی می‌دانند.

مشکلات دوره چگنی از زبان مردمش

علی مرادی یکی از شهروندان شهرستان دوره چگنی می‌گوید: در این شهرستان خبری از طرح‌های خوداشتغالی بزرگ نیست و این موضوع مشکلاتی را برای جویندگان کار در این منطقه به وجود آورده که اگر دولت بتواند مقدمات یک شهرک صنعتی را در چگنی فراهم کند علاوه بر ایجاد اشتغال جوانان شاهد رشد و پویایی اقتصاد نیز در منطقه خواهیم بود.

رضا کرمی یکی از رانندگان شهرستان دور چگنی می‌گوید: متأسفانه وضعیت جاده‌ها و معابر این شهرستان مطلوب نیست و این موضوع موجب شده که استهلاک خودروها بسیار بالا برود و جلوبندی آن نیز خراب‌شده و باید چند وقت یک‌بار به تعمیرگاه‌ها مراجعه کنیم.

عباس سیفی یکی از دانشجویان شهرستان چگنی با ابراز نارضایتی از وضعیت آنتن دهی تلفن همراه و سرعت کم اینترنت می‌افزاید: یکی از نیازهای ضروری امروز، دسترسی به اینترنت است که به‌وسیله آن بسیاری از نیازهای علمی، فرهنگی و پژوهشی ما برآورده می‌شود و این مهم در این شهرستان با وضعیت نامناسب زیرساخت‌های مخابراتی امکان‌پذیر نیست.

علی نظر غلام پور یکی از کشاورزان این شهرستان با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین مشکلات ما عدم وجود طرح‌های آبی و خاکی در راستا آبی کردن زمین‌های کشاورزی‌مان است می‌گوید: از دولت می‌خواهیم به خواسته به‌حق کشاورزان توجه جدی داشته باشد و با احداث سد و طرح‌های پمپاژ آب کشاورزی ما را برای افزایش تولید محصولات و بالا بردن اقتصاد در منطقه کمک کند.

سد «تنگ موسی» در میان وعده‌ها

قدرت الله ترابی نژاد فرماندار شهرستان دوره چگنی نیز با اشاره به اینکه دولت یازدهم تمام تلاش خود را برای توسعه، عمران و آبادانی این شهرستان در سایر زمینه‌های زیرساختی و خدماتی به کار خواهد برد می‌گوید: بیش از هفت سال از تبدیل‌شدن چگنی به بخش می‌گذرد و شاهد تحولات خوبی در این شهرستان بوده‌ایم و دولت تدبیر و امید نیز از تمامی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود با تلاش استاندار و سایر مسئولان استانی استفاده خواهد کرد تا شاهد توسعه همه‌جانبه این شهرستان در آینده نزدیک باشیم.

وی بر ضرورت اجرای طرح‌های سدسازی در این شهرستان تأکید کرد و افزود: یکی از این طرح‌ها اجرای سد «تنگ موسی» است که مطالعات اولیه آن انجام‌گرفته و در صورت بهره‌برداری این طرح شاهد تحولی در حوزه کشاورزی منطقه خواهیم بود.

فرماندار شهرستان دوره چگنی یکی از مشکلات اجرای این طرح را که توسط شرکت آب منطقه‌ای استان اعلام‌شده عدم تخصیص آب عنوان کرد و اظهار داشت: یکی از دغدغه‌های استاندار که بارها شخصاً پیگیر آن بوده‌اند و بر اجرای آن تأکیددارند موضوع رفع مشکل تخصیص آب این سد بوده که امیدواریم هرچه زودتر موانع اجرای این پروژه هرچه سریع‌تر برداشته شود.

شهرستان ۴۳ هزارنفری بیمارستان ندارد

ترابی نژاد با اشاره به اینکه این شهرستان فاقد بیمارستان برای مداوای بیماران و جلوگیری از مراجعه مردم به سایر شهرستان‌ها است افزود: با توجه مدیریت ارشد لرستان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مجوز ساخت بیمارستان برای این شهرستان اخذشده و تنها نیاز به مجوز ۲۱۵ دارد که امیدواریم با حمایت نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی در آینده نزدیک عملیات اجرایی بیمارستان در این شهرستان آغاز شود.

وی یکی از مشکلات درمانی در این شهرستان را نبود پزشک متخصص در سایر رشته‌های تخصصی عنوان کرد و افزود: قطعاً با احداث بیمارستان این مشکل حل خواهد شد و بیماران این شهرستان دیگر نیازی به مراجعه سایر بیمارستان‌ها نخواهند داشت و این موضوع در سفر وزیر بهداشت پیگیری شده و بر ضرورت احداث این نیاز اساسی مردم تأکید شده است.

فرماندار شهرستان دوره چگنی همچنین به کمبود مراکز آموزش عالی در این شهرستان اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر تنها یک مرکز علمی کاربردی فعالیت دارد و امیدواریم با مساعدت و همکاری مسئولان دانشگاه‌های استان نسبت به افزایش مراکز آموزشی اقدام شود.

روستاهایی فاقد امکانات مخابراتی

ترابی نژاد با اشاره به اینکه در حال حاضر نماز سیاسی عبادی جمعه این شهرستان در مسجد مرکز شهر برگزار می‌شود افزود: این شهرستان فاقد مصلای نماز جمعه برای برپایی نماز و سایر برنامه‌ها در مناسبت‌های مختلف است که امیدواریم با همکاری خیرین نیک‌اندیش و تهیه زمین موردنیاز برای احداث این مکان فرهنگی اقدام شود.

وی به عدم آنتن دهی و وجود زیرساخت‌های مخابراتی در این شهرستان اشاره کرد و افزود: ۲۰ روستای این شهرستان از تلفن ثابت محروم هستند و در ۲۴ روستا نیز از کوچک‌ترین آنتن دهی برخوردار نیستند و در ۵۱ روستا نیز آنتن دهی تلفن همراه بسیار ضعیف است.

فرماندار شهرستان دوره چگنی ادامه داد: مرکز بخش «شاهیوند» نیز فاقد امکانات تلفن ثابت است که امیدواریم با توجه به‌ضرورت امر نسبت به رفع مشکلات زیرساخت‌های مخابراتی در این شهرستان اقدامی جدی صورت پذیرد.

شهرستانی بدون شهرک صنعتی

ترابی نژاد یکی دیگر از خواسته‌های مردم شهرستان چگنی را ایجادِ پایانه مسافربری عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه فاصله مرکز شهرستان تا مرکز استان ۳۵ کیلومتر است و مشکل حادی در این زمینه نداریم و در اولویت برنامه‌های اجرایی نیست اما چون یکی از مطالبات مردم منطقه است در دستور کار قرار خواهیم داد و پیگیر این موضوع نیز می‌شویم.

وی همچنین به تصویب ایجاد شهرک صنعتی با وسعت ۵۰ هکتار در سال ۹۲ اشاره کرد و ادامه داد: تمام مراحل قانونی این کار انجام‌شده و اعتباری بالغ‌بر شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برای آن در نظر گرفته‌شده است و با توجه به اینکه استارت و مقدمات اولیه شهرک صنعتی فراهم‌شده از مردم منطقه انتظار داریم با توجه به نقش این طرح در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی منطقه، همکاری لازم را برای واگذاری زمین موردنیاز آن با دولت داشته باشند.

فرماندار شهرستان دوره چگنی بابیان اینکه برای محور ارتباطی دوره چگنی به کوهدشت که به طول ۱۸ کیلومتر بوده ۲۷ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است افزود: یکی از پروژه‌هایی که در این شهرستان باهمت دولت یازدهم بااعتبار هفت میلیارد تومان عملیات اجرایی آن آغاز شد طرح «میشاخور» بود که ۱۲ سال متوقف‌شده بود و با تلاش استاندار دو و نیم میلیارد تومان به آن اختصاص داده شد و با به بهره‌برداری از این طرح هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی دیم و تشنه این شهرستان آبی خواهد شد.

شهرستانی محروم و بدون زیرساخت

ترابی نژاد یکی از پروژه‌های در دست‌ساخت این شهرستان را طرح «مرغ ماهان» بیان کرد و افزود: این طرح بزرگ اقتصادی در زمینی به مساحت ۲۹ هکتار در قالب ۱۶ سوله و ظرفیت هزار قطعه در دست اجرا بوده و با سرمایه‌گذاری سازمان اقتصادی کوثر با اشتغال‌زایی مستقیم ۶۰ نفر و غیرمستقیم ۳۰۰ نفر ساخته خواهد شد و تاکنون ۲۲۰ میلیارد ریال برای آن هزینه شده است.

وی به تأسیس ادارات گاز، امور مالیاتی، ارشاد اسلامی، راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، مرکز فنی و حرفه‌ای و صندوق کارآفرینی امید در دولت تدبیر و امید اشاره کرد و افزود : در حال حاضر نیز ساختمان ادارات ثبت‌احوال با ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی، راه و شهرسازی با ۸۵ درصد در حال ساخت هستند و مراحل ساخت ساختمان‌های شرکت گاز، کمیته امداد، تبلیغات اسلامی، ارشاد اسلامی و کانون پرورش فکری کودکان نیز در حال انجام است.

فرماندار دوره چگنی با قدردانی از مردم این شهرستان به خاطر همکاری و مشارکت برای توسعه، عمران و آبادانی شهرستان افزود: ما نیز با همکاری سایر مسئولان استانی و شهرستانی تلاش خواهیم کرد تا این مهم تحقق پیدا کند.

بنابراین گزارش، امیدواریم مسئولان با در نظر گرفتن محرومیت شهرستان تازه تأسیس دوره چگنی نسبت به توسعه زیرساخت‌ها عمرانی، خدماتی و ... برای رفاه حال مردم و اقتصاد منطقه تلاشی جدی داشته باشند.