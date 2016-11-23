آیین غبارروبی مزار شهدا توسط اصحاب رسانه البرز برگزار می شود

ابراهیم نوروزی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: جمعی از اصحاب رسانه استان البرز به مناسبت هفته بسبج، با حضور در گلزار شهدای امامزاده محمد (ع) شهرستان کرج در آئین غبارروبی قبور مطهر شهدا شرکت کرده و با آرمان های شهدا و امام شهدا تجدید میثاق می کنند.



نوروزی فر پاسداری از خون شهیدان را از وظایف آحاد جامعه از جمله خبرنگاران دانست و گفت: اصحاب رسانه استان البرز با رعایت انصاف و صداقت در کار خود، از خون شهدا پاسبانی کرده و به رسالت خود عمل کنند.

وی از برگزاری مراسم غبارروبی گلزار شهدای امامزاده محمد (ع) شهرستان کرج به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج خبر داد و افزود: این مراسم با همکاری سازمان بسیج رسانه و سازمان بسیج مداحان و هیئت مذهبی استان، ساعت ۷ و نیم صبح پنجشنبه چهارم آذر ماه برگزار می شود.

مسئول سازمان بسیج رسانه استان البرز با بیان اینکه این برنامه در جهت معنویت افزایی بین اصحاب رسانه برگزار می‌شود گفت: از همه اصحاب رسانه استان البرز دعوت می‌شود که جهت ادای دین به مقام شامخ شهدا و به ویژه شهدای گمنام که بی‌ادعا جان خود را در راه حفظ اسلام و تمامیت ارضی کشور فدا کردند، در این مراسم حضور به هم برسانند.