مدارس ۶ شهر استان اردبیل در روز چهارشنبه تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، کاهش شدید دمای هوا و یخبندان ساعات اولیه صبح برای سومین روز متوالی مدارس شهرهای این استان را به تعطیلی کشاند.

با وجود اینکه یکی از دلایل تعطیلی مدارس در دو روز اول، بارش برف در برخی شهرها بود، اما تعطیلی مدارس در روز چهارشنبه صرفا به علت برودت هوا اعلام شده است.

طی سه روز گذشته برخلاف پیش بینی ها کمترین بارش برف را در استان اردبیل شاهد بودیم، اما با این وجود دمای هوای این استان به شدت کاهش یافته و سرمای شدیدی در منطقه حاکم شده است.

همین امر باعث شده تا آموزش و پرورش استان اردبیل طی سه روز گذشته مدارس را بویژه در نوبت قبل از ظهر تعطیل اعلام کند.

براین اساس برای روز چهارشنبه نیز مدارس شهرستان های اردبیل، نیر، نمین، سرعین و شهر هیر در مقطع پیش دبستانی و در شهرستان های خلخال و کوثر پیش دبستانی و مقطع ابتدایی در نوبت قبل از ظهر تعطیل اعلام شده است.

در حال حاضر آسمان اردبیل صاف بوده اما در بیشتر شهرهای استان هم اکنون سرمای شدید حکفرماست، بطوریکه هم اکنون دمای هوا در اردبیل به ۹ درجه زیر صفر رسیده است.