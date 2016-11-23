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۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۰۸

حیدر العبادی:

ترامپ وعده افزایش حمایت‌های آمریکا از عراق را داده است

ترامپ وعده افزایش حمایت‌های آمریکا از عراق را داده است

نخست وزیر عراق در سخنانی اعلام کرد که رئیس جمهوری منتخب آمریکا به وی وعده داده است که حمایت‌های آمریکا از دولت بغداد بیش از پیش افزایش یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق اعلام کرد که «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری منتخب آمریکا از افزایش حمایت های آمریکا از دولت بغداد سخن گفته است.

وی در این خصوص اعلام کرد: ترامپ وعده داده است که حمایت های ایالات متحده آمریکا از دولت بغداد بیش از پیش افزایش یابد.

نخست وزیر عراق همچنین با اشاره به برخی اظهارنظرهای ترامپ در خصوص عراق در دوران تبلیغات انتخاباتی، اظهار داشت: اظهارات ترامپ مبنی بر قطع حمایت آمریکا از عراق، قدیمی هستند.

وی در همین ارتباط گفت: اظهارات ترامپ تنها جنبه تبلیغاتی در کمپین های انتخاباتی را داشته است نه بیشتر.

گفتنی است، العبادی چند روز پیش به صورت تلفنی با رئیس جمهوری منتخب آمریکا گفتگو کرده بود.

کد مطلب 3831682

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