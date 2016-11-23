مدارس ابتدایی استان ایلام در پی وزش باد شدید تعطیل شدند

احمد کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه وزش باد شدید در نقاط مختلف استان با سرمای شدید نیز همراه است، به منظور جلوگیری از بروز حوادث و رفاه حال خانواده ها اعضای ستاد مدیریت بحران استان لحظاتی پیش تشکیل جلسه دادند.

وی افزود: در این جلسه مقرر شد فعالیت مهدهای کودک ، پیش دبستانی ها و مدارس ابدای شیفت صبح در تمامی شهرستان های این استان تعطیل شود که این تعطیلی شامل سایر مقاطع و در نوبت عصر نخواهد شد.

وی ادامه داد: بر اساس اعلام کارشناسان هواشناسی وزش باد شدید در روزهای انتهایی هفته جاری نیز ادامه می یابد و کاهش دما در برخی نقاط به زیر صفر نیز از پیامدهای این وضعیت جوی است.