صدور مجوز راه اندازی رشته های پزشکی بعد از تصویب مناطق آمایشی

دکتر محمد حسین پور کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر در باره ایجاد مراکز سنجش در مناطق آمایشی گفت: براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی کل کشور به ۱۰ منطقه تقسیم شده است.

وی ادامه داد: زمانی که قرار باشد آزمونی برگزار شود، در این مناطقی که مشخص شده برگزار می شود. به عنوان مثال منطقه آمایشی فارس شامل خود فارس، بندرعباس و کهگیلویه بویراحمد می شود و آزمون ها دراین مناطق برگزار می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر تعامل بسیار خوبی مابین مناطق آمایشی وجود دارد و اگر قرار باشد رشته ای در دانشگاهی ایجاد شود اگر در مناطق آمایشی مذکور تصویب شده باشد، وزارت بهداشت نیز مجوز آن را صادر می کند.

رئیس مرکز سنجش پزشکی وزارت بهداشت یادآورشد: یک سری از کارها به مناطق آمایشی واگذار شده، براساس طرح تحول هر منطقه آمایشی یک کار را پیش می برد، به عنوان مثال یک منطقه در رابطه با اعتیاد یک منطقه در رابطه با سرطان، مشروط به این موضوع که در هر منطقه چه چیزی اهمیت دارد، در مورد آن کار می شود که آموزش نیز یکی از آنها است.

وی خاطرنشان کرد: برخی از طرح های ملی به مناطق آمایشی واگذار شده که با همکاری و هماهنگی اساتید انجام می شود.