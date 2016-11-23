علی فاضلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بسته خروج از رکود اصناف، گفت: این بسته در حال نهایی‌شدن است و مسئولیت تدوین آن را وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بخش تولید، بر عهده دارد که تاکنون هم جلساتی را با اتاق اصناف داشته‌اند.

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه تقریبا شکل اولیه و اصلی کار آماده شده است، افزود: برای آن دسته از بنگاههایی که در امر نوسازی و بهسازی فعالیت دارند، تسهیلات خوبی در نظر گرفته شده است؛ زیرا معتقدیم که نوسازی بنگاهها باید یکی از اولویت‌های اصلی ما باشد.

وی با اعلام اینکه اگر قرار باشد که به سمت توسعه صادرات غیرنفتی پیش برویم، نوسازی و بهسازی ماشین‌آلات و ابزار آلات باید در دستور کار قرار بگیرد، اظهار داشت: به طور حتم تامین نقدینگی باید توسط نهادهای پولی و مالی کشور تبیین شود.

فاضلی با اشاره به اینکه به زودی خبرهای خوشی برای بنگاههای صنفی داریم، گفت: برای تعیین رقم تسهیلات، حداقل‌ها را در نظر گرفته‌ایم؛ اما تسهیلات خوبی برای ورود ماشین‌آلات و نوسازی در این بخش، ارائه می‌شود.

بر اساس این گزارش، رضا رحمانی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امر تولید هم پیش از این به مهر گفته بود: قصد داریم یک دستورالعمل و بسته جدیدی را برای اصناف ابلاغ کنیم که در آن، به موضوعاتی مانند بازاریابی و مسائل مالی پرداخته می‌شود و طرح‌های جدیدی در این خصوص داریم.

وی با اعلام اینکه در بسته اصناف به موضوع تحریک طرف تقاضای خارجی و داخلی می‌پردازیم، گفته بود: برنامه دولت افزایش ۱۰ میلیارد دلاری صادرات است، بنابراین برای این موضوع، نیاز به تحریک تقاضای خارجی داریم. این بسته منجر به رونق در بخش اصناف می‌شود. البته نمی‌توان با این تسهیلات، همه مشکلات بخش تولید و اصناف را حل کرد؛ اما جهشی برای خروج از رکود است.