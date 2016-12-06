جزئیات ارائه تسهیلات خروج از رکود به تولید/تاسیس ۳۰۰۹ واحد جدید

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی در نشستی خبری با بیان اینکه از مجموع ۱۶ هزار میلیارد تومان اختصاص یافته به این طرح تاکنون ۱۲ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است، گفت: از مجموع این واحدها ۹ هزار و ۱۳ واحد کوچک و متوسط با طی فرآیند در سامانه وزارتخانه به این ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دست یافتند و ۸ هزار و ۵۷۶ واحد نیز از مشتریان بانک ها بودند که ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند.

وی با اشاره به اینکه مهمترین اقدام ما برای رونق تولید، پایش و ارزیابی و اثر بخشی اجرای درست این طرح است که در ماه های آینده بیشتر خود را نشان می دهد، افزود: طرح رونق تولید یکی از ۷ پروژه و ماموریت کشوری ابلاغ شده از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است و علاوه بر این، کنترل واردات و تشویق صادرات، افزایش ۱۰ میلیارد دلاری صادرات برای امسال، تکمیل زنجیره فولاد و مس و ارتقای توان صادراتی صنایع کوچک و متوسط نیز ازدیگر طرح های در دست اقدام این وزارتخانه است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امر تولید با اعلام اینکه وزارت صنعت را به این طرح ها محدود نکرده ایم و هر اقدامی که ذیل برنامه های اقتصاد مقاومتی و خروج از رکود باشد پیگیری می کنیم، اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت ۳ میلیون واحد صنفی و ۱۰۰ هزار واحد صنعتی و معدنی را با ۷ میلیون نفر اشتغال تحت پوشش خود دارد.

رحمانی با اشاره به اینکه سال قبل راهبردها برای تقویت این بخشها رونمایی و امروز به روز رسانی و کامل شد، گفت: این در حالی است که آمایش سرزمین هم در سال جاری به این موارد اضافه می شود و در این زمینه هم صنایع منتخب و هم اولویتهای استانی را مشخص کردیم.

وی با بیان اینکه با اقدامات صورت گرفته در آینده قطب های مختلف صنعت در کشور شکل می گیرد و اینکه چه صنایعی باید تقویت شوند مشخص می شود، افزود: حمایت از صنایع کوچک و متوسط از تاکیدات رهبر انقلاب است که در جهت پیاده سازی فرمایشات رهبر انقلاب چندین برنامه را عملیاتی کردیم که ارتقای توان صادراتی این صنایع از جمله آنهاست.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید با اشاره به اینکه SME ها بیشترین آسیب را در دوران تحریم دیدند، گفت: براساس مطالعات بانک جهانی بیشترین مشکل این واحدها مشکلات تامین مالی بوده است که امروزه خوشبختانه یک شبکه منسجم در این راستا شکل گرفته و واحدهای متوسط و کوچکی که در دوره گذشته آسب دیده اند، امروز طی فرایندی می توانند از تسهیلات مالی بهره مند شوند.

رحمانی با بیان اینکه در ۶ ماهه امسال ۱۵۰ هزار نفر افزایش اشتغال در بخش صنعت داشتیم، افزود: مصرف برق واحدهای صنعتی در این مدت بطور میانگین ۴ تا ۵ درصد افزایش داشته است ضمن آنکه تقاضای حمل بار هم افزایش نشان می دهد.

وی این موارد را نشانی از رونق تولید نسبت به سال گذشته دانست و گفت: امسال در ۷ ماهه برای ۳۰۰۹ واحد پروانه بهره برداری صادر شده است در حالیکه این رقم در سال گذشته ۲۷۶۷ پروانه بوده است که رشد ۸.۷ درصدی را نشان می دهد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید ادامه داد: امسال ۱۵ هزار میلیارد تومان برای این واحدها سرمایه گذاری شد که این رقم در سال گذشته ۷۶۰۰ میلیارد تومان بوده است.

رحمانی با بیان اینکه امسال ۴۵ هزار و ۵۰۷ نفر اشتغالزایی در بخش صنعت انجام شد در حالیکه این رقم در سال گذشته ۳۷ هزار نفر بود، اظهارداشت: در واقع امسال ۲۲ درصد به نرخ اشتغال بخش صنعت افزوده شده است.