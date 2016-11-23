اختصاص ردیف بودجه مستقل توسعه فناوری اطلاعات در دانشگاهها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، دکتر علی معینی در نشست کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی وزارت علوم افزود: شورای اجرایی فناوری اطلاعات وزارت علوم اختصاص ردیف مستقل توسعه فناوری اطلاعات و فضای مجازی در بودجه سالانه وزارت علوم و مراکز وابسته را توسط سازمان برنامه و بودجه تصویب کرده است.

وی افزود: سند توسعه دولت الکترونیک وزارت علوم که درسال ۱۳۹۴ تهیه شده است در حال بازبینی است و دبیرخانه دولت الکترونیک وزارت علوم نیز در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور مستقر شده است تا با ساختار چابک و روان تری مراحل اجرایی شدن آن پیش رود.

مدیرکل دفتر تحول اداری و فناوری اطلاعات وزارت علوم، تغییر ساختار در وزارت علوم از یک ساختار عمودی و درختی به یک ساختار افقی و شبکه ای را از جمله اثرات اجرای دولت الکترونیک در این وزارتخانه نام برد.