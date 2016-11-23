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۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۳۲

شورای فناوری اطلاعات وزارت علوم مصوب کرد؛

اختصاص ردیف بودجه مستقل توسعه فناوری اطلاعات در دانشگاهها

اختصاص ردیف بودجه مستقل توسعه فناوری اطلاعات در دانشگاهها

دبیر شورای فناوری اطلاعات وزارت علوم گفت: براساس تصویب این شورا، دو ونیم درصد بودجه جاری دانشگاه ها و مراکز وابسته به وزارت علوم به توسعه فناوری اطلاعات اختصاص می یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، دکتر علی معینی در نشست کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی وزارت علوم افزود: شورای اجرایی فناوری اطلاعات وزارت علوم اختصاص ردیف مستقل توسعه فناوری اطلاعات و فضای مجازی در بودجه سالانه وزارت علوم و مراکز وابسته را توسط سازمان برنامه و بودجه تصویب کرده است.

وی افزود: سند توسعه دولت الکترونیک وزارت علوم که درسال ۱۳۹۴ تهیه شده است در حال بازبینی است و دبیرخانه دولت الکترونیک وزارت علوم نیز در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور مستقر شده است تا با ساختار چابک و روان تری مراحل اجرایی شدن آن پیش رود.

مدیرکل دفتر تحول اداری و فناوری اطلاعات وزارت علوم، تغییر ساختار در وزارت علوم از یک ساختار عمودی و درختی به یک ساختار  افقی و شبکه ای را از جمله اثرات اجرای دولت الکترونیک در این وزارتخانه نام برد.

کد مطلب 3831870
زهرا سیفی

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