به گزارش خبرگزاری مهر، بازی‌های رایانه‌ای «نبرد هور»، «قهرمان من»، «راهرو»، «بال‌های تاریک»، «شعار نویس»، «عملیات انهدام» و «فارمولر» به عنوان نامزدهای بازی در حوزه‌های «انقلاب اسلامی و دفاع مقدس» و «اقتصاد مقاومتی» جشنواره بازی عمار مشخص شدند.

بر این اساس «نبرد هور» نخستین بازی است که در قالب «اندروید» و با موضوع «انقلاب اسلامی و دفاع مقدس» ساخته شده که «حمید افسری» مدیر این پروژه و «موسسه مهاد رسانه شیراز توزیع کننده این بازی است.

بازی «نبرد هور»، یک بازی دو بعدی متشکل از دو گیم پلی متفاوت(مخفی‌کاری و اکشن) است که در محیط هور، نیزار و آبراهه‌های مناطق هورالعظیم و جزیره مجنون در جنوب غربی کشور، طراحی شده و کاربر در هر مرحله دو ماموریت شناسایی (به عنوان یک رزمنده غواص) و تخریب مواضع شناسایی شده (به عنوان رزمنده سوار بر قایق) را بر عهده دارد.

بر این اساس در بازی «نبرد هور» مخاطب اطلاعاتی در مورد عملیات های بزرگی که غواص ها نقش مهمی در انجام آن ها داشته اند، شهدای غواص، مهارت ها، توانمندیها و مشکلات رزمندگان غواص نیز آشنا می شود.

بازی مهم دیگر ارسال شده به جشنواره عمار با موضوع «انقلاب اسلامی و دفاع مقدس»، «قهرمان من» نام دارد که در قالب «اندروید» تولید شده است؛ سازنده آن «محمد نکویی» و تهیه کننده این بازی «محمد شرافتی» بوده که در این بازی و در هر مرحله با نمایش تصویر و اطلاعات تکمیلی راجع به یکی از شهدا، از بازی کننده خواسته می شود تا نام شهید را حدس بزند.

از دیگر بازی‌های ارسال شده به جشنواره عمار با این موضوع، بازی «راهرو» در قالب «اندروید» است که «ایمان گلکار» مدیر این پروژه و توزیع کننده این بازی موسسه credo soft است.

این بازی داستانی روایتگر فعالیت‌های غیر اخلاقی ساواک در اواخر حکومت شاهنشاهی است. «امیر بهمن پور» شخصیت اصلی داستان متوجه می شود پرورشگاهی وجود دارد که در آن بچه‌ها را برای بکارگیری در ساواک به طور وحشتناکی آموزش می‌داده‌اند.

بازی دیگر «بال‌های تاریک» است که در قالب «اندروید» و با موضوع «انقلاب اسلامی ودفاع مقدس» ساخته شده که «سامان کاظمی» مدیر این پروژه و تهیه کننده آن «مجید قناد» است.

داستان در سرمای زمستان و زیر بارش باران رخ می‌دهد و مدتی است پرونده مفقود شدن بازیگران سینما، با نام مستعار سایه شب ذهن پلیس و مردم را به خود مشغول کرده است؛ سروان «آرمان تیرداد» یکی از بهترین نیروهای پلیس، مسئولیت رسیدگی به پرونده را برعهده می‌گیرد. همان شب «سام حقیقی» یکی دیگر از بازیگران و سوپراستارهای سینما، به صورتی مرموز ربوده می‌شود و ذهن پلیس را بیش از پیش درگیر می‌کند. سام پس از ربوده شدن متوجه می‌شود در تیمارستانی متروکه زندانی شده است و برای رهایی از این محیط تمام تلاش خود را می‌کند، اما با پیشروی در بال‌های تاریک پی به رازها و گذشته عجیب این مکان می‌برد.

بازی دیگر ارسال شده به جشنواره بازی عمار با این موضوع «شعار نویس» در قالب «اندروید» است که سازنده آن «عرفان حجتی اشرفی» بوده و درمورد شعار نویسی بر روی دیوار و برخورد با ساواک است.

«عملیات انهدام» دیگر اثر ارسال شده در این موضوع به جشنواره بازی عمار در قالب رایانه ای است که «حجت الاسلام حبیب داستانی بنیسی» مدیر این پروژه و توزیع کننده این بازی «شرکت رسانه گستر بنیسی» است؛ این بازی پیرامون عملیات آزادسازی خرمشهر است.

بازی مهم دیگر ارسال شده به جشنواره عمار بازی «فارمولر» در قالب «اندروید» و با موضوع «اقتصاد مقاومتی» است که سازنده آن «عرفان قنادتوکلی» بوده و توسط «شرکت ویراگستر هنر هشتم - استودیو بازی سازی علم و گیم» ساخته شده است.

در داستان بازی می بینیم مردم یک روستا به دنبال گرانی و تحریم کالاهای مورد نیاز خود از طرف بیگانگان، تصمیم می گیرند با وحدت و همدلی، به تولید محصولات و کالاهای مورد نیاز خود بپردازند و زیر سلطه بیگانگان قرار نگیرند.

آثار معرفی شده فوق در حال انتخاب است و به زودی آثار بخش مسابقه نخستین جشنواره بازی عمار که در تاریخ ۱۶ آذرماه سال جاری در تهران برگزار می شود، اعلام خواهد شد.