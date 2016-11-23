سرفصل های کارشناسی «تاریخ اسلام» تصویب شد/ بررسی رشته تاریخ جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۱۲۶ شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی، به ریاست دکتر غلامعلی حداد عادل برگزار شد.

در این جلسه به ادامه بررسی برنامه درسی و سرفصل‌های رشته تاریخ جهان در مقطع کارشناسی اختصاص داشت، گزارش کارگروه مربوطه حول این محور ارایه شد.

در این گزارش با اشاره به نیازسنجی و نگاه به الزامات راه‌اندازی این رشته‌، مطابقت سرفصل ‌ها و برنامه‌ ها با اصول تحول و ارتقاء علوم انسانی مورد تأکید قرار گرفت.

پس از ارایه این گزارش، اعضاء به بیان نظرات و پیشنهاد های خود پرداختند، که از اهم آن می توان به بررسی دقیق دلایل و علل تفکیک رشته‌ ها در مقطع کارشناسی، تعریف فرصت ‌های شغلی برای فارغ‌التحصیلان رشته تاریخ، ایجاد ارتباط بین برنامه درسی و گسترش آن درس، توجه به آمایش آموزش عالی در گزینش دانشجو وبازنگری در برخی از سرفصل ‌ها و دروس و در نظر گرفتن ارتباط با سایر رشته ‌های علوم انسانی اشاره کرد.

پس از بحث و بررسی اعضا کلیات سرفصل ‌های رشته تاریخ جهان در مقطع کارشناسی به تصویب رسید و همچنین بارأی اعضای شورا دکتر غفور خوئینی به عضویت کارگروه مطالعات زنان و خانواده انتخاب شد.